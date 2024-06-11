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11/06/2024

全球最佳Work Life Balance城市排行榜出爐！歐洲哪3個地方有36天紅日？台北成亞洲no.1！香港比東京、首爾遜色排名第幾？

#打工仔 #巴黎 #香港 #法國 #台北 #新加坡 #馬德里 #Work Life Balance #職場 #Pantry熱話 #威靈頓 #工作與生活平衡 #紐西蘭 #西班牙
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Text: Kennis Wong

　　以往70、80年代講求「多勞多得」，只要努力工作，就能賺大錢！不過今非昔比，現在人人追求Work Life Balance，工作與生活平衡，上班不再佔據打工仔的人生，大家更著重私人時間，發展自己的興趣等。全球人力資源平台Remote列出2023年全球最佳工作與生活平衡的城市，Top 10更有3個地方的法定假日多達36日，最低工資達至逾16.08美元（每小時）（約$125港元），實在惹人羨慕！即睇哪個地方是最能做到工作與生活平衡的「打工天堂」！

 

歐洲6個地方入圍Top 10成 Work-Life Balance城市！3個地方有36日紅日？

 

　　全球人力資源平台Remote以法定假期、病假受薪比例、最低工資（美元／每小時）、產假日數與薪酬比例、醫療系統及快樂指數評估60個城市，列出全最佳工作與生活平衡城市排行榜。最後Top 10有6位來自歐洲！

 

　　而第一名是大洋洲的紐西蘭威靈頓，這個有超過500萬人口的地區有32日法定假期、法定病假受薪比例不少於80%、26周產假，以及$15.04美元／每小時（即約$117.45港元／每小時）的最低工資等。雖然對比起其他地方，各項條件都不是最佳，但平均而言卻是最佳工作與生活平衡的城市！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　第2及第3名為西班牙馬德里及法國巴黎，兩個來自歐洲的發達城市同樣有36日法定假期，與第5名的丹麥哥本哈根一樣，成為Top 10中最多紅日的三個城市，相信會令不少香港人羨慕！另外，挪威奧斯陸、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦這三個歐洲地區都入榜，分別位列第6、7及8名！

 

（圖片來源：Envato）

 

全球最佳工作與生活平衡城市Top 10（總評分）

 

1. 紐西蘭威靈頓（79.35分）

2. 西班牙馬德里（75.55分）

3. 法國巴黎（75.34分）

4. 澳洲坎培拉（73.31分）

5. 丹麥哥本哈根（73.67分）

6. 挪威奧斯陸（73.05分）

7. 荷蘭阿姆斯特丹（69.14分）

8. 英國倫敦（69.07分）

9. 加拿大渥太華（67.91分）

10. 巴西巴西利亞（67.73分）

 

下一頁：即睇亞洲最佳工作與生活平衡城市！

 

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