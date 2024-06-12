翁靜晶自爆將向新何太發律師信！被不點名質疑買律師牌、鬧廢柴？隔空回應：邊度有得買？

翁靜晶一向是正義女神，她近來在YouTube Channel「危險人物2.0」中，經常分享法律個案及生活經歷，睇得網友們都相當享受，大讚節目內容貼地又豐富，而且有知識袋入袋，所以Channel訂閱人數已高達20萬人，相當厲害。翁靜晶早前在Channel都有談及全城熱話何伯及新何太的事件，並以法律角度分析，沒想到卻惹起新何太的情緒，早前不開名的形式發表質疑對方專業資格的言論。

（《東張西望》電視截圖）

何伯及新何太事件繼《東張西望》受訪後，一直受到全城關注，除了兩公婆出街動態被途人拍下之外，何伯及新何太在抖音的一舉一動，都會在「何伯&何伯老婆關注組」中引發起熱烈討論。翁靜晶早前在YouTube頻道「危險人物2.0」開直播，並以「以「何伯與何太丨翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題」為題，循法律角度分析何伯及新何太的社會事件。有網友睇完之後，見到新何太在抖音群組分享香港有律師分析何伯能取回450萬元的可能性，便善意地提醒新何太說：「翁靜晶律師講好難喔何太。冇450萬有利息都好過一蚊都冇。」沒想到新何太即時情緒激動回應：「嗱，你再提呢個律師嘅名呢，我證明你同佢係一派，一派胡言呀你。」及後何太繼續鬧「律師」，有網民提醒何太應小心說話，但何太依然繼續向對方作出各種批評。內容如圖：

翁靜晶近日再在「危險人物2.0」開直播，笑笑口隔空回應律師資格的事，大方得體之餘，更詳盡提到事務律師及大律師的分別，她表示：「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問喇，有得賣嗰個人……係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶更笑指：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」翁靜晶稱正收看直播的人就如她的「鄰居」，有不少觀眾甚至觀眾的長輩見證她12歲便入行做童星，可謂看著她成長，「我一生做過啲咩，好嘅、唔好嘅，啱嘅、錯嘅，你哋都睇到㗎嘛！每年去讀書，成績點樣又會同你哋報告，所以點講呢……人哋鍾意講，咪由得佢講囉，最緊要就係，係咪事實？同埋傷唔傷害到你囉，如果講啲咁傻嘅嘢出嚟嘅人，傷害嘅就係自己喇！尤其是你自己又唔係咁得人鍾意嘅，你仲要又話房屋署長又點又點，咁你覺得你咁做法，鍾意你嘅人係多咗定唔鍾意你嘅人會多咗呢？」

（《東張西望》電視截圖）

（《東張西望》電視截圖）

（《東張西望》電視截圖）

翁靜晶舉例指出早前一名內地女士來港開戶口，因以金錢賄賂銀行職員被ICAC調查的案例，她表示：「呢啲都係價值觀同文化嘅差異，有啲地方我哋覺得可以畀錢……就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。咁好喇，呢個講嘢嘅人，佢自己心態呢，其實就係曝露咗佢自己做嘢嘅模式就係『錢就係一切，你有錢就可以買到任何嘢喇』，咁可以講畀你聽，好難喇！同埋香港法庭係非常之難買通嘅。」更分享一句成語「夏蟲不可語冰」諷刺說「買律師牌」言論的人，「有啲嘢你係解得人哋明嘅，有啲嘢永遠都唔明嘅。咁尤其是有啲人嘅價值觀，所有嘢都係用你有幾多錢去衡量價值嘅，咁其實中國改革開放係好成功，經濟做得好好，但喺一開始時呢，如果可以畀多啲道德教育，畀大家知道，唔係話你做咗個體戶之後，繼而成為萬元戶之後，你就高人一等嘅，唔係咁樣嘅，仲有好多其他價值嘅，就因為用咗個錢去衡量，咁所有人就認為有錢就係成功，其實成唔成功呢個定義唔係你自己畀自己㗎！係社會畀你嘅評價。」

翁靜晶分享媽媽教導她的說話，她說：「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再畀自己去番嗰個位度，點都唔得，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」她表示可以從善意方面去分析對方的行為，並說：「70幾歲人打官司第一要錢，第二要時間...誹謗官司都好貴，唔好諗住十萬八萬打得完，非常消耗財力同物力，再加上有啲人講嘢唔叻，講說話一嚿嚿，又衝動又激動，你上到法庭會係一個好證人咩？喺好叻嘅大律師盤問之下唔講錯嘢咩？你唔會前言不對後語咩？」

（翁靜晶《危險人物2.0》YouTube截圖）

（翁靜晶《危險人物2.0》YouTube截圖）

直至直播的最後，翁靜晶表示：「唔好有仇恨，對於攻擊我嘅人冇帶仇恨，我係笑呀，我幫佛門去受，越受越收到上天祝福。就算呢個大媽，冇敵意亦唔會仇恨佢，睇佢背後一定可憐嘅歷史，我明白佢想改善生活，但我希望佢都可以用愛心對待佢家人，我哋都唔想呢個大媽做我後母，我哋好驚佢，因為佢好厲害、霸道，唔會係我想要嘅媽媽同後母，但佢個仔唔係咁睇，證明人一定有兩面。」她表示對人要先禮後兵，先出信制衡對方，「律師信係會出，出咗之後如果佢係好人，行善良嘅路，唔好去傷害人，好好對家庭入面嘅人，咁就唔會有下一著，但如果好過份佢傷害其他人的話，我出咗第一封信，我亦可以隨時採取第二步行動。」翁靜晶亦語重心長指部分所謂的「支持者」其實是拎黑材料去攻擊她，希望她不要以為「支持」就飄飄然胡亂信人。

（翁靜晶FB）

（翁靜晶FB）

（翁靜晶FB）

（翁靜晶FB）

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=thcVa6-_kNM