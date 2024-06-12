  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

12/06/2024

陳奕迅打網球中暑暈倒撞爆下巴！Eason腮骨骨裂縫30多針！宣布重慶演唱會延期至2025年

#娛樂 #晴報文章 #陳奕迅 #FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　陳奕迅（Eason）近年都忙於為「 Fear and Dreams世界巡迴演唱會」在內地做巡迴演出，不過身體麻麻的Eason似乎巡唱都頻頻出現多災多難的情況，5月初腰痛舊患發作，在武漢站演出時痛哭落淚，唯有取消跳舞環節加唱慢歌補數，而5月底他又因失聲情況嚴重，開騷前宣布取消兼鞠躬道歉。直至昨日，Eason再次宣布原來14號起舉行的重慶站都因身體問題而需要延期。

 

 

　　Eason原定於2024年6月14-16日、21-23日於重慶舉行六場 Fear and Dreams世界巡迴演唱會，昨日公布因香港打波期間中暑暈倒後受傷，需要延期。據Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，Eason前日下午於室外打網球，前日天氣非常晧熱，打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後Eason立即被送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息三星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公佈。

 

 

　　問到Eason目前情況， Lisa 表示，大家不用擔心，他是情況穩定，留院接受治理當中，專科醫生為他縫合傷口後，表示情況非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部份癒合。

 

　　至於Eason的心情，Lisa直言，「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」

 



　

 

 

 

轉載自: 晴報

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #陳奕迅 #FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk