GLOBAL Wednesday｜美國CPI公布在即 標指波動大｜地區銀行恐重現倒閉潮？｜蘋果(AAPL)急追AI發展進度

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

聯儲局召開議息會議之際，市場仍憂慮歐洲政局不穩，美股在銀行股拋售下受壓，拖累道指曾挫421點，收市仍跌120點；至於標指及納指就在蘋果(AAPL)勁彈逾7%下由跌轉升。市場焦點所在的議息結果雖無懸念，後續減息進度方為關鍵！若年內首次減息之始進一步被推遲至第四季，連帶明年減息次數同受影響？若特朗普重新當選總統，聯儲局恐被逼暫停減息？對[美匯](DXY)又會造成多大影響？隔晚道指弱勢全因銀行業再現「爆雷」恐慌。太平洋投資管理公司(PIMCO)警告會有更多美國地區銀行倒閉，早前評級機構穆迪都已經提出過此風險因素，打算下調6家美國地區性銀行評級。美國市場事隔一年重臨同樣風險，現時又有條件及韌性應對嗎？為何隔晚連大型銀行股都被拖累？銀行股弱勢同時，科技巨企仍獨領風騷，蘋果勁彈逾7%，收報207.15美元創新高。蘋果本來在AI發展上稍落後同業，現時才急起直追成效如何？對iPhone銷量有多大正面影響？股價仍有炒作空間嗎？

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