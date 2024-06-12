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12/06/2024

汪明荃獲藝發局頒終身成就獎！細數76歲汪阿姐不可不知的5件事：曾是女子組合成員？「汪阿Tag」成全城熱話、為保留新光戲院出一分力！

#汪明荃 #影視娛樂 #藝發局 #文化藝術 #四朵金花 #沈殿霞 #王愛明 #張德蘭 #香港八和會館 #羅家英 #汪阿Tag
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Text: Sammy Leung

　　76歲汪明荃（Liza）在6月11日出席《第十八屆香港藝術發展獎頒獎禮》，更獲頒發終身成就獎，汪阿姐從事藝術工作57年，今次和大家一齊看看有關汪明荃的5件事！

 

　　76歲汪明荃從事藝術工作57年，今次在藝術發展局《第十八屆香港藝術發展獎頒獎禮》獲頒發終身成就獎，更指自己用了57年時間，將自己的興趣和工作，做到今天得到肯定，未來會繼續努力為業界及新一代的文化藝術工作者造就更多機會。今次和大家一齊看看有關汪明荃的5件事！

 

 

汪明荃5件事│1.曾組成女子組合「四朵金花」

 

　　汪明荃是「四朵金花」的一員，你又知道嗎？綜藝節目《歡樂今宵》內的香港四人女子音樂組合「四朵金花」由沈殿霞（肥肥）、汪明荃（Liza）、王愛明（明明）及張德蘭（圓圓／德蘭）組成。「四朵金花」這個組合名稱源自電視劇《四千金》，由《歡樂今宵》司儀的譚炳文戲稱為「四個番瓜」，最後譚炳文改為「四朵金花」。「四朵金花」中都有分工的，沈殿霞是隊長，負責選曲；汪明荃負責編舞；王愛明負責服裝及造型設計；張德蘭負責和音。

 

圖片來源：YouTube@TVB (official)

圖片來源：YouTube@TVB (official)

圖片來源：YouTube@TVB (official)

 

汪明荃5件事│2.為粵劇界貢獻良多

 

　　一聽到汪明荃這個名字，大家可能都第一下會想到粵劇，對的，汪阿姐在粵劇界上的發展及貢獻，真的很多。在1983年，汪明荃初和林家聲拍檔，合組「滿堂紅劇團」，演出粵劇《天仙配》；更曾參與創作或改編粵劇劇目，好像是《福星高照喜迎春》(1990)、《西園記》(1991)、《江湖恩怨俠鴛鴦》(1992)、《蘇東坡夢會朝雲》(1994)、《春滿帝王家》(2003)等。

 

圖片來源：汪明荃IG

 

　　1992年，汪明荃更獲選為香港八和會館主席，是第一位女姓出任該會主席。在任時積極推廣粵劇，更重辦香港八和粵劇學院，以培育粵劇接班人。除了推廣粵劇，她對粵劇界貢獻很多，好像是曾在2005年和政府介入斡旋，成為保留粵劇表演場地新光戲院；和八和會館推動下擴建油麻地戲院；推動設戲曲中心等。

 

下一頁：掀起潮流「汪阿Tag」

 

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