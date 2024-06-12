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12/06/2024

移民英國 ｜ 英國通過「人蛇」遣送盧旺達法案！會否影響移英港人？一個原因解釋當地收緊移民政策，卻放寬BNO簽證

#辛偉誠 #BNO #盧旺達 #英國 #移民 #盧旺達安全（庇護和移民）法案 #BNO簽證
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　英國今年正式通過備受爭議的《盧旺達安全（庇護和移民）法案》（Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill），把非法入境、尋求庇護的移民送往盧旺達，在當地申請庇護。無論申請成功或失敗，被遣送者都不能再次返回英國。然而，很多媒體披露，不少難民在當地生活貧困，更面對失業問題，許多在中心接受過培訓的難民被迫做農場工人或家庭傭人來維持生計，每月生活費只有約35英鎊。

 

　　究竟這個盧旺達難民法案與香港人有何關係？自從2019年後，不少1997年後出生的香港社運人士，因為父母沒有英國國民（海外）護照 （British National Overseas Passport），不得不向英國尋求政治庇護，不少人至今仍未取得難民身份。不少港人關注，這批向英國申請庇護的港人，會否被送往盧旺達。

 

　　事實上，向英國尋求政治庇護的港人只是少數，按英國內政部統計，由2020年初至2023年9月底赴英尋求庇護的港人個案僅299宗，相反，通過BNO「5＋1」簽證前往英國的港人，至今共有191,158個申請。因此，這個法案對大部分移英港人影響不大。雖然此法案已通過，但此法案備受人權爭議，不少學者認為英國政府仍可能面對其他法律挑戰，如何法案能否履行仍有變數。目前只有一名被英國政府拒絕庇護申請的男子，自願抵達當地。

 

　　英國政府有意減少移民數量，現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾表示要收緊移民政策，目標將每年淨移民數量減少30萬人，以解決當地經濟危機和本地人的就業問題。截至今年3月底，取得英國簽證（學生、工作及家庭簽證）數目高達124.6萬，大部分來自烏克蘭，取得BNO（5＋1）簽證數目僅佔小部分。

 

（由作者提供圖片）

 

（由作者提供圖片）

 

　　國際間出現戰爭，平民成為難民，誰也不想看見，在人權層面，當然希望英國政府繼續接收庇護者，但他們亦要平衡各方利益，當接收難民數目太多而影響本地人的生計，當地政府也要想辦法控制移民數目，這些尋求庇護者便成為「人球」，被拋來拋去。既然如此，為何移英港人仍然安穩，英國政府更不斷放寬BNO移民政策？當然也是因為經濟效益，普遍來看，移英港人比其他移民有更多財富，一落地就能消費、置業，對當地政府來說，接收這些能刺激經濟的移民何樂而不為？

 

 

 

 

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