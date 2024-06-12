內銀投資需知減息與降準

內地於今年1月及2月份相繼採取降準、減息等寬鬆貨幣政策，釋放市場流動性。預期中央為鞏固目前經濟復甦成果，下半年在貨幣政策方面仍具進一步寬鬆空間。

事實上，無論是降準還是減息，對經濟的影響最終還是加強貨幣流通，從而令資金成本下降，因此對總體宏觀經濟，或者不同的行業的經營均具刺激作用，惟兩項措施對銀行股的影響卻不盡相同。

首先，相信大部分投資者均會認同降準對內銀帶來的影響較為正面。在商業銀行的操作層面上，降準主要是降低其留存在銀行體系的資金，並將此部分資金釋放出來以供應在市場中流通。這對運用存貸利率差進行獲利的內銀企業而言，相當於增加其業務規模，利好其業績表現。除此之外，降準對於內銀另一個相對不容易察覺，但又實實在在存在的影響，在於降準在某程度上有助於提高內銀的資產質素。主因隨著內銀加大貸款總量的供應，假設壞帳總額沒有跟隨降準在短期內出現大幅變動，那麼內銀在壞帳比率，至少在百分比的數字上，呈現出一定的下降。

其次，再看減息。減息的運作原理更為直接了當，其作用是降低企業、居民貸款成本，一方面降低其利息負擔，另一方面刺激貸款方的借貸意欲，從而加強流通性供應。相對於加息有助於銀行提高淨息差水平，市場中亦有觀點認為，減息其實不利於銀行的淨息差收入，對銀行股而言，實質上是利淡消息。筆者認為，減息對內銀股的影響具多重複雜因素，並不可以簡單理解為利淡因素。

第一，淨息差收入對銀行業務而言固然十分重要，但是銀行股的盈利及資產質素，總體上更加是反映在宏觀經濟的發展。因此，減息對內銀帶來的影響，更多將反映在未來宏觀經濟活躍度的提升、企業對融資需求增長等。第二，加息利好銀行淨息差，惟減息對淨息差帶來的影響卻未必如加息般顯著。因為減息，實際上是指由人行發放給商業銀行的利率下降，而商業銀行對面客戶時所作出的存貸利率變動具一定自主性。在市場流動性較為偏緊的時間，減息雖然還是會導致商業銀行存款、貸款利率不對稱地向下行，但由於流動性偏緊時，資金需要量一般較高，因此息差收窄程度未必如加息般明顯。

因此，降準與減息雖然同為刺激市場經濟的措施，惟對於內銀股而言，兩者所帶來的影響有所分別，投資者應該留意。