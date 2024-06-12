  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/06/2024

內銀投資需知減息與降準

#理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　內地於今年1月及2月份相繼採取降準、減息等寬鬆貨幣政策，釋放市場流動性。預期中央為鞏固目前經濟復甦成果，下半年在貨幣政策方面仍具進一步寬鬆空間。

 

　　事實上，無論是降準還是減息，對經濟的影響最終還是加強貨幣流通，從而令資金成本下降，因此對總體宏觀經濟，或者不同的行業的經營均具刺激作用，惟兩項措施對銀行股的影響卻不盡相同。

 

　　首先，相信大部分投資者均會認同降準對內銀帶來的影響較為正面。在商業銀行的操作層面上，降準主要是降低其留存在銀行體系的資金，並將此部分資金釋放出來以供應在市場中流通。這對運用存貸利率差進行獲利的內銀企業而言，相當於增加其業務規模，利好其業績表現。除此之外，降準對於內銀另一個相對不容易察覺，但又實實在在存在的影響，在於降準在某程度上有助於提高內銀的資產質素。主因隨著內銀加大貸款總量的供應，假設壞帳總額沒有跟隨降準在短期內出現大幅變動，那麼內銀在壞帳比率，至少在百分比的數字上，呈現出一定的下降。

 

　　其次，再看減息。減息的運作原理更為直接了當，其作用是降低企業、居民貸款成本，一方面降低其利息負擔，另一方面刺激貸款方的借貸意欲，從而加強流通性供應。相對於加息有助於銀行提高淨息差水平，市場中亦有觀點認為，減息其實不利於銀行的淨息差收入，對銀行股而言，實質上是利淡消息。筆者認為，減息對內銀股的影響具多重複雜因素，並不可以簡單理解為利淡因素。

 

　　第一，淨息差收入對銀行業務而言固然十分重要，但是銀行股的盈利及資產質素，總體上更加是反映在宏觀經濟的發展。因此，減息對內銀帶來的影響，更多將反映在未來宏觀經濟活躍度的提升、企業對融資需求增長等。第二，加息利好銀行淨息差，惟減息對淨息差帶來的影響卻未必如加息般顯著。因為減息，實際上是指由人行發放給商業銀行的利率下降，而商業銀行對面客戶時所作出的存貸利率變動具一定自主性。在市場流動性較為偏緊的時間，減息雖然還是會導致商業銀行存款、貸款利率不對稱地向下行，但由於流動性偏緊時，資金需要量一般較高，因此息差收窄程度未必如加息般明顯。

 

　　因此，降準與減息雖然同為刺激市場經濟的措施，惟對於內銀股而言，兩者所帶來的影響有所分別，投資者應該留意。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：精選保健品低至$99！ (只限今天)► 火速行動

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk