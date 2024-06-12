全球最高IQ地區排行榜出爐！亞洲哪國蟬聯聰明之都？香港人平均智商退步、仍登十強！附35題測出你的IQ評分

大家曾對自己的智商評分感到好奇？自問天資聰敏的話，又有否試過做IQ Test呢？芬蘭智力測試機構Wiqtcom根據網站的智商測試，排列出全球智商排名！究竟香港人是否屬聰明的一群？哪個地方的人又是全球最「醒目」？快點看看最新IQ排名！

香港IQ比去年稍跌！全球最聰明地方由一亞洲地區蟬聯冠軍！

看到這個排行榜，最關心的莫過於港人的智商排第幾位、究竟能否列入最聰明的一群！對比上年的數據，今年香港的平均IQ微微下跌，由110.43分降至109.9分，排名亦隨之退步，由第6名跌至第8名！不過成績仍可躋身十強，港人們可以放心！

（圖片來源：Unsplash）

那麼哪個地方的人「最醒目」呢？今年繼續由日本為亞洲人爭光，以平均IQ 112.3衛冕，繼續成為最聰明之都！匈牙利則以平均IQ 111.28分稍稍落後，排名第二；第3名又再落到亞洲地區，台北以0.08分之差，僅次匈牙利。

（圖片來源：Unsplash）

全球IQ最高地區排名（平均智商）

1. 日本（112.30）

2. 匈牙利（111.28）

3. 台灣（111.20）

4. 意大利（110.82）

5. 南韓（110.80）

6. 塞爾維亞（110.76）

7. 伊朗（110.26）

8. 香港（109.90）

9. 芬蘭（109.72）

10. 越南（108.79）

大家敢不敢挑戰一下IQ Test，看看自己是否在港人平均智商之上？假如大家想知道自己是否醒目之人，可以試一下這個需於24小時完35題的IQ測試，挑戰一下自己！

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