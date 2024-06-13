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13/06/2024

玄學面相 | 「味煞」是甚麼？體臭竟是風水相學大忌！古代選妃一招測試美女汗味是香是臭

#玄學 #面相 #風水玄學 #相學特徵 #味煞 #體臭 #動相 #大忌
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　風水忌味煞，人相忌體臭。

 

　　在熱浪迫人的時候，我們去人多的地方，可能會有體臭撲鼻而來，引至短暫窒息。

 

　　汗臭不只人聞人怕，還是動相的大忌。

 

　　《永樂大典》記載：永樂帝向相學大師袁柳莊請教：為何選妃要美女穿厚衣走至出汗呢？袁回答：如果不流汗，怎知她們氣味怎樣？

 

　　相學上，體味必需要香，是為上吉之相。時至今日，高格的女子就是沒塗香水，也有淡淡的香氣，男子亦然，認識一位男士，清秀爽朗，從來沒有搽古龍水的習慣，但就是大熱天時，大家汗如雨下，他仍然散發出一種香味，令人很舒服，平反了「臭男人」的稱號。

 

　　說到體臭，最惱人的應該是臭狐，止汗劑的作用很有限，有些女士會施手術割除腋下汗腺，這有一段時期頗流行，但效果未必理想，可能令那裹的皮膚起皺難看，我有位朋友十多年前試過，後悔得不得了，後來花了好多錢才把那兩塊起皺的皮膚撫平，否則夏天就不能穿短袖衫，晚上去ball亦不能穿性感晚裝。時至今日，科技可能已有長足進步，但手術始終有入侵性，會有風險。

 

　　其實有一些天然的方法，可以永久除臭的，但需要一點耐性。臭狐是由厭氧性細菌引起的，有兩個又便宜又天然的方法，是證明有效的：

 

　　一、用醋：以棉花塊蘸有機醋，抹在乾淨的腋下皮膚上，用力最緊要輕，以免刺激那裡幼嫩的皮膚，弄到發炎就不好了。一天要抹兩次，早晚各一，浴後抹最方便，另一次則要看個人生活習慣，若晚上洗澡後塗抹了去休息最好，翌日上班前可以清潔腋下和塗醋，由於醋揮發得快，預留少許時間進行以上「工程」，便不會沾污衣服或在身上留下酸味。

 

　　二、用薑：如果你不喜歡醋味，可以用薑汁，但有些人會對經常塗抹薑汁產生敏感反應，所以要自己小心檢視。

 

　　兩個方法都有朋友試過，皆有效，而且斷尾，但需要數月至半年時間，而且人人體質不同，皮膚反應各異，宜先試試有沒有皮膚敏感，才考慮是否堅持下去。又在成功「除臭」後，再繼續幾個月，便可以停止了，這不是一項永久工程。

 

　　網上還有不少自然療法的偏方，聲稱可以三日或一周奏效，但我沒有任何相識的「人証」，又推薦者說「除臭」之後，要換掉所有衣服，以防細菌重新進駐，這可能是個昂貴的提議！不過喜歡速效的人可能有興趣試試。

 

　　總之，體臭是社交和相學大忌，是要處理的，處理好之後，男女都可以重新出發，策劃如何散發自己的「女人味」或「男人味」了。

 

 

 

 

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