黃秋生膽固醇過高、心血管阻塞！醫生警告「不做手術一年後會死」！影帝拒動刀、靠運動戒口減肥：以前太為食

62歲的演員黃秋生近日在台灣出席代言手機遊戲宣傳活動，跟高捷大哥同場，兩人惺惺相惜互笠高帽，對對方的演技都讚不絕口。提到近日兩位香港歌神張學友及陳奕迅先後因身體毛病，令演唱會延期，秋生坦言自己的身體情況都不好，以往太為食，搞到而家咩都唔食得，不禁搖頭嘆息。

黃秋生早前憑電影《白日青春》奪下台灣金馬獎影帝寶座，在電影中扮老而且又要增肥，絕對不容易，他表示當時演到後段真的發現身體變差，連行路都不太順，去接受身體檢查才知道大件事。他說：「醫生說膽固醇過高、心血管也不好、有阻塞問題。醫生叫我沒甚麼危險的時候就先做手術，沒甚麼危險做甚麼手術？有危險才做吧，他還恐嚇我，不做手術一年後會死，現在都過一年半了，還沒死！有時候醫生的話真的不可以置信。」他表示沒打算接受手術，反而靠著運動減肥，亦有乖乖戒口控制飲食。「以前就是太愛吃，沒辦法，現在甚麼都不能吃！」

黃秋生預計下月再飛台灣拍電影，本來是香港拍攝，但改了地點在台灣取景。早前他在Facebook問網友意見，問大家是否仍想他接受動作片，如果有一萬個支持就拍，他強調：「想再看我演動作電影嗎？有一萬支持我便考慮，絕對不是港產片，也絕對不是色情狂想像那些。（ 其實超出我而家能力之外，如果做，我係同佢死過。袁崇焕話齋，X那媽！頂硬上！」未知是否跟今次的拍攝有關。