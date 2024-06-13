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13/06/2024

東張西望 | 港男因遺囑錯名遭繼母霸地、趕出祖屋！暫住貨櫃屋環境惡劣！網友嘲：又係內地女子搶家產搶地

#娛樂 #晴報文章 #東張西望 #綜藝節目 #家庭教育 #影視娛樂
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　　《東張西望》早前報道何伯及新何太的事件轟動全城，觀眾對家庭糾紛的個案都特別好奇，昨日節目再收到投訴人稱由於遺囑寫錯名未有及時更改及處理，慘遭繼母吞併半塊地的業權，更遭對方趕出家門，不少網友都「剝花生」追問是否「新何太2.0」？又指今次事件引證到何伯的仔女提走450萬是明智之舉等等。

 

 

　　受訪者發仔的爸爸臨終前立下遺囑，將流浮山一幅地留給他及其97年成為繼母的賈女士，若果賣地的話雙方共同擁有一半業權，不過當時立遺囑時，未知是否溝通不良的關係，誤將「天發」的名字寫成「添發」，發仔直至爸爸離世時才發現。由於起初跟繼母關係不錯，大家打算賣地時才去更改名字，而發仔一直在流浮山的屋企住得非常安穩，跟繼母賈女士都有將部分土地出租收租，大家都相安無事，直至2018年就開始產生變化。

 

　　2018年開始，繼母賈女士「變臉」獨霸租金收入，更拒絕溝通，要求發仔跟律師交涉，發仔認為不想跟繼母對薄公堂，就沒有追究。不過賈女士兩年前以賣地為由，向法院申請強制令要求繼仔搬走，在一次的爭執期間賈女士報稱受傷，發仔因傷人罪而被判入獄七日。兩年後今年收到執達令收樓通知，連家中私人物品都清理不及就被圍封，發仔只好暫住朋友借出的貨櫃屋，沒有水電煤氣供應，加上由於香港連日落雨導致環境惡劣，發仔連床都淋濕無法好好睡一覺。發仔在節目中表示：「遺囑我個名嘅錯誤，導致我由天堂跌咗落地獄，導致我咁艱苦生活，之後都唔知點算好。」

 

 

　　發仔認為跟繼母相處一直相安無事，突然「變臉」估計是因為政府宣布收地，懷疑賈女士見錢開眼立即反目。發仔說：「將來收地，遺囑上個名又唔係我，我又攞唔到賠償，如果佢攞咗錢走嘅，我去邊度搵佢呢？呢個人太惡毒，無情無意，反目成仇，為錢真係乜都做得出呀！」

 

　　網友們對事件都議論紛紛，更將事件拉埋何伯事件一齊討論，「又係老豆 + 後母問題。 所以何生女兒轉走 450 萬真是醒目，免留後患 ！ 绝對不能心軟！」、「又係另一個河太， 落嚟搶身家。」、「希望《東張西望》有律師幫佢，真係無法無天，又係40幾歲內地女子幹的搶家產搶地，香港人真係好易呃多謝東張伸張正義」、「河馬2號賈女士」、「發兄，對你遭遇深感同情無論發生什麼事情一定要堅持維權到底，為過人公義爭取賠償。不能姑息貪婪惡毒後母！」等等。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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