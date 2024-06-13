退休理財 | 滙豐公布最新退休策劃指標！二人家庭基本生活至少$1.4萬！去旅行、過豐盛生活要幾多萬元？即睇4大生活方式支出

大家有想過自己的退休生活要怎樣嗎？為了減少對退休開支的煩惱，很多人都會提早計劃自己的退休生活。滙豐每季都會公布滙豐退休策劃指標，讓大家可以參考退休後每月所需的預算開支。即睇最新的滙豐退休策劃指標！

滙豐每季都會公布滙豐退休策劃指標，這指標是委聘澳洲退休基金協會進行研究及分析，就在港享受基本、簡約、舒適或豐盛退休4種生活方式，為每月所需的預算開支金額定下參考指標。近日，就公布了滙豐退休策劃指標2024年第二季，即睇退休後在港生活的實際所需資金要多少！

生活方式：基本

65-79歲人士以「基本」方式生活，維持基本生活，居於公共房屋的情況下，單身人士或二人的退休預算開支：

● 食物：單身人士$4,615、二人家庭$8,926

● 房屋：單身人士$1,875、二人家庭$2,230

● 水電媒：單身人士$475、二人家庭$600

● 消閒娛樂：單身人士$450、二人家庭$875

● 通訊：單身人士$220、二人家庭$285

● 交通：單身人士$200、二人家庭$310

● 家居用品及服務：單身人士$195、二人家庭$195

● 健康與美容：單身人士$155、二人家庭$330

● 服飾 ：單身人士$160、二人家庭$315

● 醫療 ：單身人士$95、二人家庭$205

80歲或以上人士以「基本」方式生活，維持基本生活，居於公共房屋的情況下，單身人士或二人的退休預算開支：

● 食物：單身人士$3,940、二人家庭$7,575

● 房屋：單身人士$1,665、二人家庭$1,980

● 水電媒：單身人士$510、二人家庭$655

● 消閒娛樂：單身人士$140、二人家庭$280

● 通訊：單身人士$220、二人家庭$285

● 交通：單身人士$325、二人家庭$500

● 家居用品及服務：單身人士$195、二人家庭$195

● 健康與美容：單身人士$165、二人家庭$320

● 服飾 ：單身人士$155、二人家庭$325

● 醫療 ：單身人士$420、二人家庭$880

可以看到，在「基本」方式生活的情況下，65-79歲單身人士每月用$8,440、二人家庭每月用$14,270；80歲或以上單身人士每月用$7,735、二人家庭每月用$12,995；當中食物為最大開支，其次是房屋。

圖片來源：Unsplash@Oxana Melis

生活方式：簡約

第二個生活方式是「簡約」，簡單地生活並居於私人物業、按揭已還清的情況下，65-79歲單身人士或二人的退休預算開支：

● 食物：單身人士$5,320、二人家庭$9,935

● 房屋：單身人士$3,810、二人家庭$3,810

● 通訊：單身人士$315、二人家庭$440

● 交通：單身人士$345、二人家庭$525

● 家居用品及服務：單身人士$325、二人家庭$345

● 健康與美容：單身人士$260、二人家庭$500

● 服飾 ：單身人士$385、二人家庭$770

● 醫療 ：單身人士$290、二人家庭$620

● 水電媒：單身人士$760、二人家庭$955

● 消閒娛樂：單身人士$1,090、二人家庭$1,775

80歲或以上以「簡約」生活方式下，單身人士或二人的退休預算開支：

● 食物：單身人士$4,720、二人家庭$8,620

● 房屋：單身人士$3,835、二人家庭$3,835

● 通訊：單身人士$310、二人家庭$435

● 交通：單身人士$560、二人家庭$855

● 家居用品及服務：單身人士$315、二人家庭$335

● 健康與美容：單身人士$260、二人家庭$525

● 服飾 ：單身人士$380、二人家庭$760

● 醫療 ：單身人士$1,260、二人家庭$2,580

● 水電媒：單身人士$850、二人家庭$1,050

● 消閒娛樂：單身人士$495、二人家庭$650

● 家務助理：單身人士$1,080、二人家庭$,1080

在「簡約」方式生活的情況下，65-79歲單身人士每月用$12,900、二人家庭每月用$19,675；80歲或以上單身人士每月用$14,065、二人家庭每月用$20,715；當中食物為最大開支，其次是房屋。而80歲或以上人士更會請家務助理，每月支出為$1,080。

滙豐退休策劃指標詳情按此

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