黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE 6.21正式試業！5層高、有戲院超市！逾35間餐廳進駐：必比登推薦越南粉/ 自設牧場漢堡店/ 東京過江龍茶室

又有新商場？與港鐵黃竹坑站無縫連接的THE SOUTHSIDE將於 6 月 21 日正式試業，相信港島南的市民聽到一定相當高興。今次先看看THE SOUTHSIDE有甚麼亮點及美食！

THE SOUTHSIDE將於 6 月 21 日正式試業，這個商場和港鐵黃竹坑站無縫連接，交通十分便利；而總樓面面積約51萬平方呎，一共有5層商舖樓層，有多達130間商戶。130間商戶包括美容、零售美食、電器及電訊、消閒娛樂、禮品、書籍及文具、保健及個人護理用品、家居用品等。先和大家看看THE SOUTHSIDE美食！

THE SOUTHSIDE將會加入35間不同種類的特色餐飲，這些餐廳會在6月21日起陸續營業，會是南區全新美食集中地，餐飲包括連續多年獲米芝蓮必比登推薦的主打越南牛肉粉餐廳Brass Spoon、2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店的金色不如帰、本地精品咖啡品牌NOC、日本人氣茶室nana’s green tea、泰式餐廳Bamboo Thai、台灣過江龍牛肉麵店段純貞、鄉村及工業風格的海陸美饌Chef’s Cuts、全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger、本地咖啡店stain+等。

nana’s green tea

Bamboo Thai

Chef’s Cuts

Meet Met Met

金色不如帰

而今次編輯為大家Pick了三間必食餐廳，大家到時可以看看！

THE SOUTHSIDE必食餐廳│1.Brass Spoon

人氣長龍店「Brass Spoon」主打越南牛肉粉，是米芝蓮必比登推薦餐廳，所以十分值得一試。越南牛肉粉的湯底用100斤牛筒骨去熬製，配合美國牛腱、牛腩等現熬至少12小時，所以湯底十分濃郁。大定可以選擇不同級別的美國牛肉，又可以揀生熟程度，超個人化。除了湯底及牛肉吸引，河粉一點都不輪，十分煙韌。

THE SOUTHSIDE必食餐廳│2.N+Burger

「N+Burger」是全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店，主打牛肉漢堡不含任何生長激素生長（HGP），所以大家可以放心食用！店內漢堡選用100%全天然優質安格斯牛肉及鬆軟酸種麵包，配上特製的新鮮醬汁，每一口都可以食到柔嫩多汁的牛肉、滿滿牛油香的麵包，正！各位一定要加配薯條及清爽飲品，真的超滿足。

THE SOUTHSIDE必食餐廳│3.段純貞

第三間必食餐廳是台灣過江龍牛肉麵店「段純貞」，必食的招牌有原汁紅燒牛肉麵。這碗原汁紅燒牛肉麵一點都不簡單，採用了新鮮肥牛炸出自製純天然油脂，加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與四川廿三種中藥材，再用慢火拌炒8-9小時後加入牛骨高湯中熬煮，最後加入香料、醬料，只聽到這都知道湯底十分香濃。這碗牛肉麵另一重點就是牛肉，牛肉油脂分布均勻，所以口感彈牙又肉味醇厚，好食！

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