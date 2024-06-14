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14/06/2024

美國債息算不算倒掛？

#基金債券攻略 #債息倒掛 #債券 #美國 #投資 #理財智慧
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　本周三，美國聯儲局公開市場委員會議息之後，決定維持利率不變，並暗示今年可能只會減息一次，但明年和後年（2025和2026年）則有機會每年減息1厘！
　
　　在此，我想先指出一點，其實年初時，聯儲局預計今年會減息三次的，大約每次四分之一厘，但結果，隨著通脹尚未受控，聯儲局明顯已經轉了軚。所以，大家投資時也要執生，以上的暗示未必可以盡信。
　
　　但由於通脹自年初起升溫是市場共識，所以，今次聯儲局維持利率不變是預期之內。不過，議息前一天，美國公布的5月通脹率，從4月的3.4%回落至3.3%，顯示通脹又不至於失控，聯儲局減息應該是遲早的事（早前有人預期聯儲局非但不減息，還可能加息）。只不過，用聯儲局的說法，現階段他們未有足夠信心放寬貨幣政策而已！
　
　　說到這裏，我想和大家分享兩個重要的債券知識。一是「債息倒掛」，二是10年期債息的意義。
　
　　首先，甚麼是債息倒掛？想知的話就要明白債券市場，尤其是美國債券市場的一些基本運作。其實，美國的國債是有不同年期的，大家經常聽的是美國30年期長債。

 

美國國債分成多個年期，在正常情況下，年期愈長債息愈高。(Shutterstock)

　
　　但除了30年期之外，更加值得我們關注的，應該是10年期的債息。除了10年和30年期的債券外，還有5年、2年、1年，以及3個月和6個月期的所謂短債！
　
　　大家可以想象，在同一個經濟條件和同一個發債者的情況下，1年期的債券和30年期的債券，發行人要付較高利息的，當然是30年期，因為時間這麼長，有誰會知道幾十年後的世界會變成怎樣？
　
　　在正常情況下，年期愈長的債券，債息應該愈高！如果將上述不同年期的債券孳息率，用一個圖表顯示，即是3個月、6個月、1年、2年、5年、10年和30年期的債券息率，就形成所謂的孳息曲線（Yield Curve，X軸是年期，Y軸是息率）。
　
　　正常的孳息曲線應該是從左至右彎彎地向上的，但如果債息倒掛，就代表長年期的債息，比短年期的債息還要低，圖表上就好像倒掛了。但問題是，這到底代表甚麼？以及有意義嗎？
　
　　原來是這樣的，如果投資者擔心美國經濟已經轉弱，未來不但不會再加息，還可能減息的話，便會偷步沽短債、買長債避險，又或沽股票、買債券，以鎖定相對較高的回報。
　
　　不過，附表列出6月13日時美國不同年期的債息，這幾乎是和剛才所說，年期愈長、債息愈高的說法相反，因為3個月期的債息高逾5.3%，但30年期的債息只有4.48%。
　
　　如果30年期債息低於10年期的4.32%，這條孳息曲綫就完全反其道而行了。即是應該由左至右緩緩向上，變成由左至右緩緩向下了，這其實不是倒掛呢！

 

美國不同年期國庫債券孳息率（至2024613日）

3個月

5.37%

6個月

5.34%

1

5.10%

2

4.76%

5

4.32%

10

4.32%

30

4.48%

資料來源：《彭博社》

 

 

 

 

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