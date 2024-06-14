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14/06/2024

港姐冠軍謝嘉怡再創業進軍IT界！入行前超慳儲錢21歲成功做業主

#晴報文章 #演員 #健康飲品 #物業 #謝嘉怡 #娛樂 #影視娛樂
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Photo: IG

　　2020年港姐冠軍謝嘉怡雖然近年幕前演出不多，但她一直好有生意頭腦密密賺，繼年前豪擲100萬元投資健康飲品生意後，最近又創業，投資電子卡片生意，實行做冠軍級女強人！

 

 

　　謝嘉怡選美入行前在蘇格蘭任職護士，從小在父親教導下，謝嘉怡學識儲錢及投資的重要，生活慳儉的她努力儲起六成收入，年僅21歲便買樓，目前在當地已有兩個物業，相當厲害。

 

 

　　謝嘉怡對做生意十分有興趣，當選港姐冠軍後，翌年便豪擲100萬元投資健康食品Allklear全清，成為其中一名投資者及首席品牌官。品牌發展有聲有色，更啟發她再次創業，開發環保電子卡片生意。

 

 

　　自從做生意起，謝嘉怡經常派卡片，發現收集的卡片又多又易遺失，同時浪費紙張。她與拍檔夏寶均等人合作，創立WHOSiFY電子卡片生意，利用環保物料製造的實體膠卡，用手機一嘟，便將個人檔案分享給工作上的朋友，夠晒環保。日前出席WHOSiFY發布會的謝嘉怡，以主人家身份在台上致辭，十足女強人風範！

 

　　另外，忙拍攝新劇《武林》的謝嘉怡，日前在網上發文，悼念在蘇格蘭因不幸交通意外離世的表哥。如今謝嘉怡已收拾心情，專心拍劇及生意發展。

 

轉載自: 晴報

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