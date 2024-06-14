普通話Friday｜法國改選國民議會，英國7月大選，對歐股及鎊匯有何影響？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

法國總統馬克龍所屬政黨在歐洲議會選舉失利，一氣之下決定提前改選國民議會，惟其支持率降至5年半低點，加上歐洲央行6月6日議息宣布減息25基點，但行長拉加德強調利率發展路徑非以線性進行，法國CAC40指數周一跌穿日線圖雙頂頸線後持續下跌。德國DAX亦於5月中創新高後緩步回落，歐股未能受惠歐洲央行減息？另外，英國亦提前在7月舉行大選，民調顯示，執政保守黨遠遠落後於工黨逾20個百分點，富時100指數於5月15日創下歷史高位後反覆下跌，面對政壇或將變天，鎊匯後市難樂觀？

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