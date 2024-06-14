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14/06/2024

張天賦柳應廷聯手開《KATCH OUR LIFE音樂會》！MC預告擦出火花冇限制！阿Jer期待擂台上聲音比拼：大家會All In

#全民造星 #柳應廷 #娛樂 #音樂會 #歌手 #張天賦 #影視娛樂
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　　張天賦（MC）和柳應廷（Jer）即將聯手開音樂會，作為香港樂壇兩位實力唱將，二人都十分期待到時同台演出，二人參加《全民造星》比賽時候認識，大家都各自在樂壇打拼到今天，到時出盡混身解數希望合作時擦出火花。

 

 

　　二人接受訪問時已經表現興奮，柳應廷表示：「當我知道有呢個合作之後係好興奮，係咁同公司講，我哋一定要接呢個Job。我自己好期待，因為由造星開始認識MC，佢一直都係一個好唱得嘅唱將，而我亦都係以唱將形象出現，所以都已經幻想到一齊會好有火花。」張天賦勾起當日比賽不少回憶，他說：「當初知道要演出《KATCH OUR LIFE音樂會》嘅時候，係未知會同邊位歌手合唱，嗰陣時就諗邊個會係我最期待呢？頭兩甲一定係Jer，因為同佢嘅歌路都有相似嘅地方，佢亦都係一位好出色嘅歌手，同台經驗唔算太多，今次有一個真正嘅Concert可以同佢合作，同佢一樣超級興奮。」

 

 

　　二人背景都十分相似，他們同樣是《造星》出身、入行前經常Busking、懂得玩結他、唱歌音域與曲風也差不多，有著這麼多的「相似」，柳應廷幻想：「應該喺聲音上面嘅交流，大家好似擂台上面較量嘅感覺，好似兩個Fighter，鍛鍊咗一身武功，到時去到擂台大家會All In攞出嚟。」

 

 

　　張天賦腦海裡面亦呈現了很多不同畫面，他繪形繪聲道：「可能會係各持一方，好似音樂會海報咁一黑一白，然後大家去做一個拉扯或者對抗，甚至喺台上面一齊玩樂器，或者我哋會攞我哋畢生所學嘅嘢出嚟，或者攞啲我哋唔識嘅嘢出嚟玩，我覺得都係幾有趣嘅一個地方。」

 

　　張天賦同樣希望在唱功上，可以給台下觀眾驚喜，他說：「今次揀歌方面偏向平時未必可以喺舞台上面，或者未必有機會玩嘅歌，再喺入面揀一啲再刺激啲再Extreme（極瑞）啲嘅作品出嚟，因為好多時候揀歌都要迎合某啲原因，但今次同Jer合作可以大膽啲玩多啲嘢，同埋我哋加埋嘅上限係會高好多。」柳應廷亦希望做出一個截然不同的音樂會，他表示：「近排大家都愛上推出搖滾、Powerful啲嘅歌，宣傳Poster裡面大家亦都攞住結他Rock Rock地，都幾期待我哋到時喺台上面變成一個Band Show，然後一齊揈頭，台下有人轉圈（Mosh Pit），講下笑，未必會，但會係一個好投入但又幾有力量嘅表演。」

 

 

　　二人傾力演出，他們期待台上台下打成一片的畫面，張天賦提醒入場觀眾該要帶住非常期待的心情：「要同我一樣咁期待，因為目前好多嘢都係未知之數，但如我所講，我同Jer會擦出一個好強勁嘅火花，而且呢個係冇下限亦都冇上限嘅火花，好似睇煙花咁，你唔知會射得幾高、幾勁。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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