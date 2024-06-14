歐議會大選，極右派執政的前奏？

歐洲議會大選之時，我剛到土耳其東南部探訪，這個地區與敘利亞接壤，聚居了不少因過去10年敘國內戰而流亡至此的敘利亞難民，到現在還有不少仍盼望能移民到歐洲去。其中一名我去年認識的敘利亞年輕作家，之前曾偷渡到希臘不果，今次見他，他表示正計劃多試一次，循這條最兇險卻是唯一的偷渡路線，首先前往希臘再到德國或法國等西歐國家。我只能告訴他，歐洲右翼民粹當道，反移民情緒高漲，當地移民特別是穆斯林非法移民面對很大的挑戰，請他三思。

勒龐（左）領導的極右民粹黨團「國民聯盟」，於法國大選勢如破竹。(AP)

事實上，上屆歐洲議會大選極右黨團迅速崛起，大家早議論紛紛，剛在6月9日結束的今屆大選，極右陣營更是勢如破竹，而法國總統馬克龍領導的執政黨團「歐洲復興黨」(Renew Europe)，在國內只得票14.60%，竟大幅輸給由勒龐家族創立的極右民粹黨團「國民聯盟」(Rassemblement National)所獲得的31.37%，氣得馬克龍立刻解散國會，宣布在今個月底至7月初進行國會重選，再與「國民聯盟」一較高下。無論如何，人們最關心的是，按目前的發展，這會否是2027年法國總統大選極右派上台執政的前奏？

換言之，不需等待若干年，就在下屈總統大選，這個標榜自由平等博愛的法蘭西，出現第一位極右總統也未可逆料。這似乎是歐洲的大趨勢，觀乎今屆歐洲議會大選結果，各歐盟成員國的極右勢力一樣取得亮麗的成績，意大利政壇早已給極右陣營把持，種族主義陰霾正籠罩著歐洲，新聞指德國更有富二代肆無忌憚在派對中舉起納粹手勢。歐洲將來的內外政策如何，惹人關注。

意大利總理梅洛尼領導的極右翼「意大利兄弟黨」，在大選中強勢報捷。(AP)

首先，歐洲這股極右力量緣何而來？又怎樣壯大至挑戰主流的中間偏左或偏右陣營？在正常的政治光譜上，本來極右派乃是從傳統右派走向更偏激的派別，就好像美國共和黨的特朗普，在經濟政策上實行「美國第一」的極端保護主義，他也非常反移民，白人至上，但這面旗幟仍然不敢太過張揚，可是歐洲的極右翼卻敢於否定公民背後平等原則的歐洲核心價值，高調強化他們所認同的民族文化並要保護之，其他的都是他者，必須被區別於外。

種族主義和反移民本來是這些歐洲極右派的鮮明旗幟，不過近年他們已跳出這個單一議題，表現出更多政治創新，涵蓋更多領域，包括氣候變化，他們甚至圍繞綠色轉型引發了一場文化戰爭，指這實在是要求老百姓付出高昂代價，從而引導基層選民同仇敵愾。他們甚至否定氣候變化這個現象，這和特朗普非常相似，甚至可以說是從特朗普身上取得不少靈感。

歐盟為對抗全球暖化而推行「綠色新政」，惟農民認為打擊他們生計。(AP)

歐洲極右派涉及的社會領域愈來愈廣，從外交政策、經濟政策，到社會和文化政策，他們更會用文明、種族和宗教的術語來談論歐洲，企圖令選民在他們身上尋求更多的情感和身份認同。看來，歐洲這股極右力量也是一場想要涵蓋所有政策領域的運動，他們才可以擴大他們的選民基礎，從而踏上執政之路。今次歐洲議會大選結果已向外界發出警示，我們且拭目而待。