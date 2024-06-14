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14/06/2024

港大真的受傷了

#立法會 #立會透視鏡 #香港大學 #張翔 #王沛詩 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　香港大學作為「百年老店」，肩負住亞洲其中一間最高學府嘅名堂，估唔到竟然發生一場最高層次嘅「宮廷爭鬥」鬧劇，主角接連出招，劇情峰迴路轉到政界人士齊齊食花生。

 

　　香港大學校長張翔同校委會主席王沛詩之間嘅內訌，發展咗幾個星期，最終要由港大校監、特首李家超公開宣布，就港大近期內部運作事宜成立調研小組跟進，先至暫時有所平息。風波嘅來龍去脈，讀者應該都耳有所聞，呢度唔再詳述。Tina更加關注嘅係，點解兩個有頭有面嘅人，可以咁樣有失身份隔空抽擊，究竟背後有咩事發生咗？

 

　　據花生友講，政府初步研判就已經覺得兩個人都係有問題，本應該全部可以私底下解決得到嘅問題，係都要揭開肚皮，特別係特首已經私下同過兩人摸底，佢哋仍然先後再發信互抽，明顯就係當特首無到。

 

最高管理層爆內訌，勢影響港大聲譽。(AP)

 

　　據聞政府當局最難理解嘅係，校委會主席王沛詩身兼咁多項重要公職，而老公更加係政壇重量級人馬、立法會班長廖長江，就算校長所作所為有幾千不該萬不該，佢有更多更妥當嘅處理手法，包括可以按照程序由校委會投票決定，無可能自把自為做出咁多咁無政治智慧嘅舉動，置「百年老店」校譽於不顧。

 

　　花生友仲指出，依家政府成立「調研小組」而唔係「獨立調查委員會」，其實都係想盡快救火，「成立調查委員會，最終要有調查報告公諸於世，會唔會愈揭愈臭進一步影響校譽？成立調研小組就進可攻退可守，立即令到兩人收手，而調研之後嘅最終結果，公布幾多內容亦可以有走盞，算係幾高明嘅招數。但其實行到呢一步，都唔係特首希望做嘅。我估計兩人都押上咗自己嘅名聲攬炒，料張翔都難以再續任，而王沛詩亦難以再獲政府委以重任」。

 

　　無論最後誰對誰錯，受害嘅亦只有「百年老店」。花生友話，外人見到你管理架構可以咁混亂，日後都唔知仲搵唔搵到有分量嘅人嚟出任校長，最後受傷嘅亦只有港大。

 

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