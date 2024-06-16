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16/06/2024

高息定存 | 一周高息合集，6個月定存穩賺4厘，邊間銀行最吸引！

#星展 #收息 #PAObank #南商 #渣打 #虛擬銀行 #高息定存 #高息 #富邦
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　　想部署中長線投資策略財息兼收，不要錯過以下銀行定存優惠內容，只要港元定存6個月就可穩賺4厘息以上！

 

高息定存 | 一周高息合集，6個月定存穩賺4厘，邊間銀行最吸引！

（資料圖片）

 

　　其中渣打香港推出新優惠，港元定存6個月，起存額100萬元，可獲4.3厘定存息，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶。富邦銀行起存額50萬元，6個月定存息4.1厘，新舊個人客戶透過手機Apps辦理即可。

 

星展、南商、PAObank6個月定存息4厘

 

　　星展、南商、PAObank　6個月定存息4厘。星展優惠適用於起存額5萬元，以及客戶透過網上銀行以新資金辦理。南商優惠適用於起存額100萬元，以及特選「南商理財」客戶透過分行辦理。虛擬銀行PAObank優惠適用於起存款額為100元。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=financenews&amp;newsid=136930

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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