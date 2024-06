職場英文 │ AI勢不可擋！打工仔不能不學的6個AI術語+用法！甚麼是Computer Vision？附實用例句

在現代職場中,人工智能(AI)已經成為一個不可忽視的趨勢。無論你是管理者、市場人員、還是技術專家,了解AI相關術語將對你的職業生涯產生深遠的影響。本文將介紹6個你不能不學的AI術語,並提供實際例句,讓你更好地應用於工作中。 Let’s go!

(Credit: https://stock.adobe.com )

1. Algorithm 算法

定義:

Algorithms are step-by-step instructions used by computers to solve specific problems or perform tasks

Algorithm是電腦用來解決特定問題或執行任務的一步步指令

例句:

An e-commerce platform uses recommendation algorithms to suggest personalized products to users based on their browsing history.

電子商務平台使用推薦算法,根據用戶的瀏覽歷史建議個性化產品。

2. Artificial Intelligence Engine (AI Engine) 人工智慧引擎(AI引擎)

(Credit: https://stock.adobe.com )

定義:

A system of interconnected algorithms and neural networks that power AI applications

一個由相互連接的算法和神經網絡組成的系統,用於驅動AI應用

例句:

The AI engine behind a self-driving car processes sensor data to make real-time decisions on navigation and safety.

無人駕駛汽車背後的AI引擎會根據感測器數據,實時做出導航和安全方面的決策。

3. Artificial Neural Network 人工神經網絡

定義:

A computational model inspired by the human brain, used for tasks like image recognition and natural language processing

一種受人類大腦啟發的計算模型,用於圖像識別和自然語言處理等任務

例句:

Deep learning models employ artificial neural networks to classify images or translate languages.

深度學習模型使用人工神經網絡對圖像進行分類或繙譯語言。

4. Automation 自動化

定義:

The use of technology to automate repetitive tasks, reducing manual effort

使用技術自動執行重複性任務,減少手動工作

例句:

Robotic process automation(RPA)streamlines invoice processing by extracting relevant data from documents automatically.

機器人流程自動化(RPA)通過自動從文件中提取相關數據來簡化發票處理。

5. Chatbots 聊天機器人

(Credit: https://stock.adobe.com )

定義:

AI-powered programs that simulate human conversation and assist users with tasks

模擬人類對話並協助用戶完成任務的AI程序

例句:

A customer support chatbot answers frequently asked questions and guides users through troubleshooting steps.

客戶支持聊天機器人回答常見問題並引導用戶進行故障排除。

6. Computer Vision 電腦視覺

(Credit: https://stock.adobe.com )

定義:

AI technology that enables computers to interpret and analyze visual information from images or videos

AI技術使電腦解釋和分析來自圖像或視頻的視覺信息

例句:

Retail stores use computer vision to track inventory levels and detect shoplifting incidents.

零售店使用電腦視覺來跟蹤庫存水平,並檢測盜竊事件。

請記住,掌握這些人工智能術語將使你能夠有效地駕馭不斷變化的商業環境!