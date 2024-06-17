萬寧優惠 ︳ 「萬」遊專機大派3,000份禮品包！免費送10+件護膚保健品︰Bioré防曬、Dermacept美容產品有份！即睇派發時間、地點

世界各地的護膚品、保健產品各有特色，日韓產品便宜好用，深受年輕人歡迎；外國保健、護膚品可靠，適合養生人士！不過實在難以短時間飛往多個國家採購一番，在香港買又比當地昂貴，令人卻步！心思思想試新產品的話要留意，「萬寧健與美搜羅小隊」準備了3,000份「萬」遊世界禮品包，一連2日遊走香港各地免費派發，讓大家一次過率先試用多款獨家人氣新產品！即睇「萬」遊世界著數詳情！

（圖片來源：萬寧）

一連2日游走港九新界送3,000份價值逾$200護理產品「萬」遊世界禮品包！

「萬寧健與美搜羅小隊」於6月22及23日游走港九新界，穿梭鬧市、走訪各大地標，帶大家在香港漫步。各位「團友」將獲發一張「登機證」，上面印有關於萬寧環球產品問題，只要答對便可成功登上「萬」遊專機，贏取豐富禮品！禮物包括︰新登場AHC Safe On 美肌防曬乳、Bioré 碧柔極水感3D提亮防曬液，還有GATSBY冰凍止汗香體巾、曬後還原亮白美肌的維他命C和保濕護膚品等。當然不少得多個人氣品牌，如ANESSA、Dermacept、PHYSIOGEL、Cetaphil、CUREL、明色、舒適達、QV等的產品，從新興保健品、美容護膚，日常個人護理以至嬰兒產品等包羅萬有！大家快點看看哪個地方較方便，準時到達嬴得禮品包！

（圖片來源：萬寧）

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