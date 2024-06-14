山姆直郵香港懶人包！下午落單翌日送到府上、特設粵語客服！哪些貨品不能入境香港？即睇運送範圍、費用

大受港人歡迎的山姆超市終於直送香港喇！只要成為會員，就可以享受官方直郵服務，指定時間前落單，翌日就收到貨！假如不想北上玩樂時，要手抽一袋二袋那麼麻煩，可以使用直送服務，安心在家等待貨品到家！即睇運費及運送條件等詳情！

（圖片來源：山姆之家）

做會員即可享直郵服務！「卓越會員」每月有¥15運貨券！

山姆超市採用會員制，除了門市要以會員卡進場外，網店亦需要登記才可購物。目前山姆超市有「普通會員」及「卓越會員」制，年費分別為¥260及¥680。每個會員可獲一張主卡及一張親友卡，而「卓越會員」每月可享¥15運貨券及2%積分！

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

送遞服務涵蓋離島！下午幾點前落單翌日送到？

山姆直郵以「快遞配送」方式跨境送到香港各區，包括離島區！大家可選擇「送貨上門」及「自提點取貨」。「送貨上門」及「自提點取貨」首1公斤運費分別為¥30（約$33）及¥18（約$20），其後同樣每公斤¥4.5（約$5），如此類推，兩者不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用。

在香港網店購物都要等幾天才到貨，但山姆超市表示，只要在每日下午1時前下單，除非遇上內地或香港公眾假期，貨品一般可於翌日一同送到，而離島區則要多隔一天才送達。現時支援Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯（雲閃付）付款，每張單最多可買$5,000，一旦超額便立即不能下單。

（圖片來源：Envato）

山姆超市貨品直送到港運費

1. 「送貨上門」：首1公斤運費分別為¥30（約$33），如此類推，不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用

2. 「自提點取貨」：首1公斤運費分別為¥18（約$20），同樣每公斤¥4.5（約$5），如此類推，不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用。

哪些食品嚴禁進口？山姆超市特設粵語客服！

每次在山姆超市看到新鮮肉類都覺得抵買，但不能帶入境，那麼能否網購運送到香港呢？現時山姆超市嚴禁生鮮食品，例如凍肉及水果均出境，內地及香港禁止的出入口食物都不能直送到港，未能進口的產品將會有「僅門店可售，不供網購」的標示。因此大家仍然與山姆的新鮮、未經烹煮的食物無緣！

假如收貨後發現有錯誤，又或者下單前有疑問的話，山姆提供操流利粵語的客服人員，大家不懂說普通話亦不用擔心！

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