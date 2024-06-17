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17/06/2024

不適合投資人特質

#財識兼收 #投資 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前寫過篇文章《並非人人適合投資》，得到不少反應。當時文章篇幅所限，頗簡略地提到一些不適合投資的特質，但無作詳細解釋，這裏深入討論，看看大家或身邊朋友有否類同。

 

不理解投資本質的人

 

　　投資所需要的思維，與做生意比較近似，尤其股票背後代表一家運作中的企業。如果散戶不能跳出打工仔的思維，便會以為投資與工作一樣，例如花了時間精神（付出了時間與勞力工作），就一定會有回報（薪酬），那是一場誤會。因這誤會，散戶以為只要他花了時間對股票作研究，又或者某KOL花了時間後再把結論分享出來，他只要按此投資，放錢進去，必會賺錢。其實投資有賺有蝕，不明白此道理、對投資本質不理解的人，並不適合投資。

 

　　另外，投資回報與風險息息相關，亦是懂投資的人不斷在衡量的事情，不斷在計算值博率、機會率，希望能透過增加對相關投資的認識，去降低風險值與提升回報。可惜，太多人對風險認知有限，對投資的理解與賭博無大分別，亦不適合投資。

 

 忽視風險的投資者，與賭博無大分別。(Shutterstock)

 

沒有下苦功的人

 

　　投資與任何運動及知識一樣，要成為做得最好的一批，總需要花大量時間做一些很悶的事情。例如游水要游到世界頂尖，每天練水數小時是基本盤。投資是龍潭虎穴，準備不足，隨時成為大戶點心。買股票的人而又能長期賺錢的，一百個當中不知有沒有三四個。沒有下苦功的人，並不適合投資。

 

　　有時候，身邊朋友跑來問冧巴，請教看哪些資料便能投資了得。我一向都會給個例子作比喻，例如要成為一個工程師，有相關專業資格，再演化至對工程項目與判斷有不錯的感覺，要花多少時間呢？由全無背景的全日大學課程開始計，相信十年八載也不為過吧。那麼學投資到一定境界，又需要花多少時間呢？

 

不能輸錢的人

 

　　不知大家有否發現，不同人對輸錢感覺各異，一個投資組合損失兩三成，有人覺得無所謂，還感覺良好，有人則快要跑到IFC頂樓跳下，這是性格問題。現實是，投資有風險，有賺有蝕，就算如何深入分析也好，也不可能有百分百的把握。若散戶對損失反應太大，並不適合投資。

 

　　始終，絕大部分人都以自己的血汗錢作為投資資金，輸掉五萬元，不少人會看成是輸掉了自己的薪水、輸掉了去日本旅行的機會、輸掉了一部二手座駕，這個情感牽引會影響投資行為。最經典的散戶行為是不沽出蝕本股，以為沒有體現損失，但變相在儲垃圾。

 

不願與時並進的人

 

　　對近年投資來說，能否與時並進可謂非常關鍵，小弟亦以此思維出版過著作《新世紀投資要點》。價值投資提出了近一世紀，當然有很多金科玉律與中心思想依然歷久不衰，但事實上近年發生了太多變化，若投資人不願與時並進，這些年與未來AI時代會相當吃虧，這部分Howard Marks說得很好，小弟也拍片討論過，不妨重溫。

 

相關連結：

《並非人人適合投資》
https://www.patreon.com/posts/bing-fei-ren-ren-103792548

《止凡著作總匯》
https://www.cpleung826.com/2020/02/blog-post_5.html

《科技世代下的價值投資 Howard Marks備忘錄》
https://www.patreon.com/posts/ke-ji-shi-dai-de-46648467

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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