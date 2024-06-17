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17/06/2024

FX MONDAY｜本周三大央行議息，英國通脹急降，利率前景趨向下行？

#hot talk 1點鐘 #陳正犖 #渣打銀行 #英鎊 #歐元 #外匯 #日圓
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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室高級投資策略師　陳正犖

 

　　本周三大央行議息，打頭陣是周二（18日）的澳洲儲備銀行，央行5月份議息聲明偏鷹，預期今次會議將維持利率不變。本周四（20日）則有瑞士央行及英倫銀行，雖然市場同樣預期兩家央行都會維持利率不變，但瑞士央行早在3月份減息25基點至1.5厘，英倫銀行上月會議雖亦維持利率不變，但有兩名決策委員建議減息25基點，且英國4月份CPI按年升幅較3月份急降0.9個百分點至2.3%，本周三將會公布5月份CPI，預期按年升2%，英倫銀行減息機會大增？另外，日本央行上周五（13日）宣布維持利率不變，但表示7月份會議將會公布降低購債規模詳情，日圓(JPY)後市較樂觀？歐洲央行開始減息，年內仍會下調，歐元(EUR)最悲觀？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9e5429NC0fU

 

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