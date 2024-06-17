今期繼續高雄大食遊。

遊高雄，上期講及必食牛肉麵及日本料理，其實漏去四樣：（一）早餐油條豆漿蛋餅及蒸包；（二）海鮮尤其紅蟳；（三） 湯包；（四） 鴨肉。

上期已經介紹早餐、海鮮及牛肉，今期先來鴨肉，因這間店，由名字到裝修，皆極具特色，正是「趕鴨子上桌」！

你可聽過用動詞作店名未？有都應該甚少吧。我肥碌被吸引，正是看到這個名，產生無限好奇之感，一於拖住肥妹老婆試試。

老老實實，外型點看也不似「鴨店」，反似文青Cafe。推門入，只有一個櫃位，你先點菜，付費後就可步上二樓等食。

「趕鴨子上桌」對象為文青，內外設計簡約，沒有服務。

二樓設計非常簡約，窗明几淨，枱椅是最基本的，沒枱布，餐具自取。

等約十分鐘，你落單的食物就會送到面前。此店標榜「高雄最美」的鴨肉店，用正現宰的溫體鴨泡製「南京鹹水鴨」。

味道又如何？唔⋯⋯果然正！鴨肉鮮而多汁，推薦。另提議來一碟鴨血米糕，軟軟糯糯的， 香港難尋，也可飽肚。少少滯，記得一試清新無比的「趕鴨子上路」冰凍泡茶！

此店南京咸水鴨頂呱呱，鴨血米糕也是招牌出品。記得來一瓶冰凍泡茶！

少少遺憾，此店不設服務，你想打包帶走食物？必須親自由二樓捧著碟子小心翼翼落樓到櫃檯，這下，長者實在有點為難了。

趕鴨子上桌

地址：高雄市新興區中山二路472號

電話： 886-986-698-962

台北不少湯包名店，全皆極高水準。

高雄又如何？小弟並沒有嘗遍，但至今認為最頂級的一間，是「龍袍湯包」。

「龍袍湯包」有點隱於大市格局。

這店位處略偏僻區域，平日人流不多，每次拜訪，總有種寧靜雅緻之感，可以閑逸地慢慢欣賞食物。矚目所及，客人也多是有修養的一族，絕不會聲如洪鐘在喧嘩。

到此，必食是龍袍湯包，輕輕一咬，又濃又鮮湯汁爆滿口腔，過癮至極。另外，今次重臨的驚喜發現，為南京炸排骨。在香港，此菜最高段數為「合時小廚」大廚黃永權的力作。「龍袍湯包」的又如何？絕對叮噹馬頭——來此，不可不試！

湯包輕輕一咬，口部爆滿快感！再來一粒燒賣，味蕾上雲霄。

此處的炸排骨，充滿驚喜，勁好味！

與老婆大人撐枱腳，未飽飽，再來一碗彈牙湯麵，清清的，相當不俗。

呀是，餐前記得來碗店主親自醃製的梅子泡菜，吃後胃口大開，再迎接上枱美食。

店家自製梅子泡菜，入口即有過癮之感。

龍袍湯包

地址：高雄市苓雅區新田路375號

電話：07-2510 562

再見高雄前，當然來頓日本菜。探子回報，有間古色古香日本氣氛濃厚的「小園割烹壽司」，晚晚爆滿，甚多在地日本打工族幫襯，價錢實惠，唔使左度右度，即Call Uber上路。

「小園」的日本味，百份百。

外型果然充滿日本味。推門入，右邊長長壽司「吧」枱，左邊卡位座。

左邊卡位，右邊吧枱，晚晚坐滿。

第一次來，選了定食，六百台幣（百五港元），抵到無話可說，包括：刺身、酢物、天婦羅、土瓶蒸、煮物、烤魚、茶碗蒸、壽司及水果。

以氣氛、價錢、出品等綜合而論，「小園」大旺，合理！

如此陣容，在香港任何一間中級日本料理，沒八百元，豈能「落樓」？

不過，你要有心理準備，食物質素，真是非常一般般。好，再散叫手握壽司，一入口，便知龍與鳳，唔使講，下次來，必定要豪一豪（也只幾百港元矣），全部最頂級刺身及壽司，散叫，聲明要求上品。

小園割烹壽司

地址：高雄市前金區文武2街167號

電話：07- 2512 1035