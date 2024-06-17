歐倩怡自爆玩交友App「學歷太勁嚇親男仔」被斥傲慢！曾大病失禁「枕邊人」郭晉安不願Call白車？Cindy逐一回應負評

歐倩怡（Cindy）日前接受Chill Good YouTube Channel《絲打圍爐》訪問，跟主持人楊詩敏（蝦頭）及連詩雅分享離婚回復單身後的生活，訪問中她提及一句：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你。」、「勁得濟係嚇親人」等等，又狂爆交友App對象的質素，被網友怒斥態度傲慢，Chill Good罕有地暫停YouTube留言功能，未知是否跟事件有關。

節目播出後引來為網民起哄熱論，有網民紛紛留言指斥Cindy自稱「學歷太勁會嚇親男仔」，質疑她的學歷及專業資歷，又批評她高談闊論交友App認識的六個男士，不太尊重人，雖然YouTube關閉留言功能，但討論區對她的批評都不少。另一方面，Cindy在節目憶述2019年前的大病，睡夢中突然呼吸困難甚至失禁的經歷，她形容「枕邊人」郭晉安上網搵求助資料都不願意Call白車，有網友認為郭晉安態度相當冷漠，更指明白為何兩人會離婚。

Cindy在個人社交平台分享跟蝦頭和連詩雅的合照，引起部分網友留言質問，但她都大方逐一回應負評。

網民留言：「忘本。。。學費何來？」

Cindy回應：「係呀，我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊」

網民留言：「咁嘅學歴叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy（馮盈盈）讀埋碩士都未講得出呢番說話。」

Cindy回應：「多謝提醒！其實我都知我好渣㗎咋，好多嘢都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯啊！」

網友留言：「能勇於面對負評和攻擊，禮貌地回應，明白你想分享自己感受但身為媽媽首要顧及兒女，適可而止，加油。」

Cindy回應：「多謝你，都有人提點，可能同主持人喺鏡頭後玩得太癲，攪到訪問咁Beli Bala嚇親人，下次要提自己冷靜啲。」

網友留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤。」

Cindy回應：「係呀，佢好好的！」

網友留言：「睇返志雲飯局，原來你3個月就去安仔度同居，離婚唔知有冇3個月就玩交友app，仲係度講自己前夫點衰點衰！唔該你啦，靜下啦！」

Cindy回應：「都兩年啦～～ 同埋搵人傾下偈唓，無做壞事。我而家都同你傾偈啦！」

當然有不少網友都有撐Cindy，特別是提到她大病當刻死過翻生時，網友直斥郭晉安自私，「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊嗰個唔報警，仲有時間上網！Anyway, 恭喜你展開新生活，努力。卻懶理，不叫白車也沒悉心照顧，只是給了一個痰罐讓歐倩怡嘔便算，十分冷漠。」網友的「見死不救」論，Cindy都為前夫講好說話：「當時係驚，唔知發生咩事」、「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知」、「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做！」等等。



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