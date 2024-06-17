  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

17/06/2024

佘詩曼與好姊妹旅行曬若隱若現泳衣照！文頌嫻未能同行：邊個咁夠膽取代我？

#文頌嫻 #演員 #佘詩曼 #家族榮耀之繼承者 #晴報文章娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　佘詩曼主演的劇集《家族榮耀之繼承者》正在熱播中，劇中她飾演的皓兒為了重返丘氏不擇手段，甚至出賣好朋友Linda（王敏奕飾）。不過現實生活中，佘詩曼相當重視友情，近日她趁工作空檔，特別率領一班「七魔女」的好姊妹們一齊去旅行散心，更拍有趣影片分享她們的泳裝。

 

 

　　佘詩曼由香港小姐選美開始，入行已經27年，跟不少演員及工作人員合作過，一向重視友情的她跟湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、梁靖琪、鍾麗淇、周家蔚組成「七魔女」閨密團，每次大時大節或者有成員生日都會一齊開派對慶祝。隨住幾位好姊妹都由少女變成媽媽，能夠約齊人的機會越來越少，早前佘詩曼分享短片，原來她們組團去旅行，成班姊妹仲一齊拍片，阿佘穿上短牛仔褲跑步跨過鏡頭，再帶姊妹們一齊跨步由機場的背景，一轉眼就變成黃昏的泳灘，不過佢留言話「MISSINGONE」，原來鏡頭前的七人並不是「七魔女」，文頌嫻留言說：「好正喎！但係邊個咁大膽取代文女個位置？」原來文頌嫻今次未能同行，由另一友人頂上。

 

 

　　影片見背景似乎她們去到東南亞國家享受陽光與海灘，而泳裝片段刻意背光處理，七位女士的泳裝都只能若隱若現，睇得不太清楚，不過就見到阿佘穿上白色比堅尼泳衣，而梁靖琪、鍾麗淇等等都穿上三點式泳衣，未知怕醜還是天氣有點涼，她們都不約而同穿上外套，完美展現度假風的感覺。而佘詩曼都有分享泳衣自拍照，不過就保守只露到膊頭位，她繼續堅持曬自己的黃金左臉，並留言說：「好久沒游泳了～是時候放鬆一下了～ 」

 

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#文頌嫻 #演員 #佘詩曼 #家族榮耀之繼承者 #晴報文章娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4...

17/06/2024 17:57

貨幣攻略

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk