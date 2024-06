俄仔Ansheles發病身體響起2警號！發高燒、胸口痛足3晚照肺先知出事：嗰間醫院唔收我

曾在ViuTV主持節目的「俄仔」Ansheles(Artem Ansheles)上月突然急病,經理人Neo公布,交代藝人情況嚴重,要立即送院治理,情況令人擔憂。當日,不在香港的「俄仔」Ansheles,原來身體響起嚴重警號,但並未有理會差點喪命。幸好,經過治療後,現時情況已穩定。

29歲的「俄仔」Ansheles,曾做模特兒,後來轉做KOL,拍攝一條短《請阿媽飲涼茶》而為人所認識後,被ViuTV邀請做節目主持人兼拍劇,後來他曾轉至HOY TV工作。當日,經理人Neo突然發布「俄仔」Ansheles病重消息,引起外間關注。由於情況來得突然,未有詳細交代原因,內容如下:「Ansheles近日因急病送院,正接受治療,情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」不久後「俄仔」Ansheles貼出新相報平安,他躺在床上正在靜脈注射,表示目前情況穩定,正接受治療,「This was a very scary moment but it's now behind.」

一個月後,安頓下來的「俄仔」Ansheles就講及病情,原來都險過剃頭。在發病一個月前,他發覺胸口痛持續一個星期有多,由於10年前也試過類似情況,當日醫生評估為焦慮,所以再次感到心口痛時不以為意,以為自己壓力大,並沒有太刻意留意。

事發一星期後,胸口痛的情況減低,但「俄仔」Ansheles有感整個身體很重,而且容易攰,於是為了自己回復精神,所以他加重自己的運動量做Gym,打算作此提神。不過,這就決定完全錯誤方法。他兩星期後膚色開始變黃,他自嘲:「雖然我好鍾意睇Simpsons,但我覺得有啲唔對路,所以去驗下血。驗血報告話我一個叫C reactive protein(C反應蛋白檢測)嘅嘢過高,之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎,但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀,所以我再一次不以為意繼續扮Simpsons。」

由於輕視情況,再過一星期「俄仔」Ansheles開始發高燒,兼且胸口痛加劇,半夜會痛醒,但仍然忍痛了3晚忍受不了才去照肺才知大件事:「呢一段時間我一直有肺炎而無好好治療,導致胸腔積液由肺部流向心臟。我即時被照肺嗰間診所call白車送去醫院,但送到去個(嗰)間醫院唔收我,因為佢哋話我有心包填塞嘅風險,而嗰間醫院無醫生可以處理呢種case,但其他醫院亦唔願意接收...當醫生同我講我心臟有可能停頓嗰刻,我個心已經嚇到停咗。」

自言不煙不酒的「俄仔」Ansheles,感到震驚又難以置信,經好經過治療情況改善,笑謂學識了「放鬆啲啦,香港人」。卧床期間,為了解悶,他惟有用電話的ChatGPT功能對話,搞出不少笑料,AI功能有時講國語,又時又講一些完全冇人明白的對話。但最搞笑,AI回覆「俄仔」Ansheles興趣是跟他傾偈,「俄仔」Ansheles被逗樂笑言,似被AI調戲。咁樣一笑,都解到下悶。