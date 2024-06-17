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17/06/2024

俄仔Ansheles發病身體響起2警號！發高燒、胸口痛足3晚照肺先知出事：嗰間醫院唔收我

#醫生 #俄仔 #壓力 #Ansheles #娛樂 #模特兒 #ViuTV #媒體 #KOL #肺炎 #影視娛樂
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　　曾在ViuTV主持節目的「俄仔」Ansheles（Artem Ansheles）上月突然急病，經理人Neo公布，交代藝人情況嚴重，要立即送院治理，情況令人擔憂。當日，不在香港的「俄仔」Ansheles，原來身體響起嚴重警號，但並未有理會差點喪命。幸好，經過治療後，現時情況已穩定。

 

 

　　29歲的「俄仔」Ansheles，曾做模特兒，後來轉做KOL，拍攝一條短《請阿媽飲涼茶》而為人所認識後，被ViuTV邀請做節目主持人兼拍劇，後來他曾轉至HOY TV工作。當日，經理人Neo突然發布「俄仔」Ansheles病重消息，引起外間關注。由於情況來得突然，未有詳細交代原因，內容如下：「Ansheles近日因急病送院，正接受治療，情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」不久後「俄仔」Ansheles貼出新相報平安，他躺在床上正在靜脈注射，表示目前情況穩定，正接受治療，「This was a very scary moment but it's now behind.」

 

 

　　一個月後，安頓下來的「俄仔」Ansheles就講及病情，原來都險過剃頭。在發病一個月前，他發覺胸口痛持續一個星期有多，由於10年前也試過類似情況，當日醫生評估為焦慮，所以再次感到心口痛時不以為意，以為自己壓力大，並沒有太刻意留意。

 

 

　　事發一星期後，胸口痛的情況減低，但「俄仔」Ansheles有感整個身體很重，而且容易攰，於是為了自己回復精神，所以他加重自己的運動量做Gym，打算作此提神。不過，這就決定完全錯誤方法。他兩星期後膚色開始變黃，他自嘲：「雖然我好鍾意睇Simpsons，但我覺得有啲唔對路，所以去驗下血。驗血報告話我一個叫C reactive protein（C反應蛋白檢測）嘅嘢過高，之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎，但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀，所以我再一次不以為意繼續扮Simpsons。」

 

 

　　由於輕視情況，再過一星期「俄仔」Ansheles開始發高燒，兼且胸口痛加劇，半夜會痛醒，但仍然忍痛了3晚忍受不了才去照肺才知大件事：「呢一段時間我一直有肺炎而無好好治療，導致胸腔積液由肺部流向心臟。我即時被照肺嗰間診所call白車送去醫院，但送到去個（嗰）間醫院唔收我，因為佢哋話我有心包填塞嘅風險，而嗰間醫院無醫生可以處理呢種case，但其他醫院亦唔願意接收...當醫生同我講我心臟有可能停頓嗰刻，我個心已經嚇到停咗。」

 

 

　　自言不煙不酒的「俄仔」Ansheles，感到震驚又難以置信，經好經過治療情況改善，笑謂學識了「放鬆啲啦，香港人」。卧床期間，為了解悶，他惟有用電話的ChatGPT功能對話，搞出不少笑料，AI功能有時講國語，又時又講一些完全冇人明白的對話。但最搞笑，AI回覆「俄仔」Ansheles興趣是跟他傾偈，「俄仔」Ansheles被逗樂笑言，似被AI調戲。咁樣一笑，都解到下悶。

 

轉載自: 晴報

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