職場女王Son姐｜職場如戰場！同事放暗箭爭上位，點應對拆局先算高招？揭穿對方不一定贏！待人處事最緊要記住一口訣

上個禮拜同大家講嘅case，留言尚算踴躍，不過我思前想後，從這個case中都有新的體會學習。所以無論留言踴躍還是不踴躍，我都決定要繼續寫多一篇。

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職場女王Son姐｜識做人不等於識睇人眉頭眼額？虛偽、待人接物屬一線之差！同事間該是君子定小人之爭？

2條team分別有兩位同事A和B， A為了增加升職勝算收起了最新數據，只把舊數據給B，自己的報告內的數據是正確的，不管B的報告分析幾獨到也好，數據是錯就是沒用的。 B send email問A再確認一次數據是否最新，得到的答案是確定之后，做了兩手準備。根據A提供的數據做了一份，然後從另一途徑取到的報告亦做一份。所以A交的是一份報告，B交出來的是兩份報告。

B交報告時作了簡單解說，因為得到兩份數據，不能確定哪份最新、最準確，所以用不同角度分別都做了研究分析報告，最主要是想知道公司和老闆的取態和意見，之後再作修正。但就隻字不提A。

A知道B交了兩份報告，暴跳如雷，認為B出貓、自己蝕底了。他馬上找大老闆， B可以交兩份不同角度的報告，爭取自己也可以再寫多一份的機會。用大老闆解釋︰因為B手上有兩份數據，兩份報告基於兩份數據分別造的。A只得一份數據，做多一份幹甚麼？

A有所不知，本來立壞心腸給B的那份舊數據，比起最新的更切合未來發展趨勢，B用舊數據做出來的報告更合用。其實大老闆有問過B為甚麼不是搞清楚哪一份是最新數據就直接了當做，為甚麼要花雙倍時間做兩份報告？ B的答案是兩份報告的數據都有價值，對未來的發展趨勢有更多角度參考。所以B升職，並不是因為那份報告比A寫得好幾多，讀者們可知道是因為甚麼？

B由始至終沒有揭穿A，但是A到處張揚講B是非，說他是卑鄙小人，使橫手出貓、用兩份報告搶了本應屬於他的升職機會。作為決策人的大老闆擺明偏私不公，昏庸冇腦鍾意B懂得投其所好識擦鞋，自己則是坦白直率，直斥老闆不公道……

重溫這個case，我想起我當年待人接物處事，點止傻？目空一切恃勢凌人，尋釁滋事小事化大上綱上線，因為我一定是對的，所有人都只能是錯的！像A這樣的對手我當然遇過，以為自己揭穿對方底牌就是贏，結果死在自己手上！沉著應戰，沉默是金；我到了60歲、經歷了這麼多，終於想得通想得明白！職場如戰場，大家小心睇路，無論幾忙都一定要睇我專欄，明燈指路呀！