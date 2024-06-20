3至8歲孩子的情緒發展

我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

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以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：

每個孩子都是獨特的。就算在正常的孩子當中，有些孩子會發展得快些，有些孩子會發展得慢些。雖然如此，我們都可以按孩子的年齡作出一些概括的分類，了解孩子在不同的發展階段會出現什麼能力，我們稱這些分類為發展裡程碑。

我們談孩子的發展里程碑，從三至八歲孩子的情緒、社交、認知及語言四種的發展講起。

情緒篇



3 - 4歲孩子的情緒發展：

能明白及運用簡單的情緒詞囊，如：「開心、傷心」

能說出自己情緒背後的原因 ，如：「爸爸與我一起玩，我覺得今天很開心；我的狗狗死了，我很傷心」

4 - 5歲孩子的情緒發展：

能明白及運用更多情緒詞囊，如：「開心、驚慌、生氣、緊張」

能用說話表達，如：表達自豪，「看看我做得幾好」；表達意圖，「我想去公園玩！」

能從別人的表情知道自己的行為是否合乎別人的期望

能用較被動的方法去解決問題，如「離開現場，找父母幫忙」

5 - 6歲孩子的情緒發展：

能用說話描述或預期別人的情緒改變，如：「如果你再吵，老師就會生氣了！」

能用較主動的方法去解決問題，如：「討論、妥協、合作」

能明白別人行為背後的原因

6- 8歲孩子的情緒發展：

明白不同人可能擁有不同的經驗和知識，所以可能有不同的想法和行為，如：「我喜歡吃糖果，你喜歡玩汽車」

明白別人可以掩藏自己的真實情緒

明白自己和別人同一時間可能出現不同的情緒

按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。