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04/07/2024

3至8歲孩子的社交發展

#理財 #社交發展 #親子 #親子相處 #親子理財
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

　　以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：

 

　　我們談談三至八歲孩子的社交發展里程碑。

 

 （Shutterstock）

 

社交篇

 

3 - 4歲孩子的社交發展：

  •    願意和同伴交談，例如說出自己的名字和喜好
  •    能在大人的領導下參與遊戲，並遵守遊戲規則
  •    能主動尋求同伴的協助，願意分享玩具

 

4 - 5歲孩子的社交發展：

  •    能主動安慰和幫助別人，例如「你不要難過了」
  •    能建立特殊的友誼，例如見到某位同伴會特別高興
  •    懂得守規矩，例如在遊戲中接受「小數服從多數」

 

5 - 6歲孩子的社交發展：

  •    願意接受遊戲的勝負結果
  •    能向同伴解釋遊戲的規則，例如「玩遊戲一定要公平、要排隊」
  •    能說出自己的優點與缺點
  •    能坐好與家人吃飯15分鐘

 

6- 8歲孩子的社交發展：

  •    與同伴比較的傾向變得明顯，例如小明拿到93分，我才拿到83分，我今次表現得不夠好
  •    自我概念變得複雜，明白自己可能在某方面做得較好（例如認知）；在另一方面做得較差（例如運動）

 

按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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