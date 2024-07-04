3至8歲孩子的社交發展

我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：

我們談談三至八歲孩子的社交發展里程碑。

（Shutterstock）

社交篇

3 - 4歲孩子的社交發展：

願意和同伴交談，例如說出自己的名字和喜好

能在大人的領導下參與遊戲，並遵守遊戲規則

能主動尋求同伴的協助，願意分享玩具

4 - 5歲孩子的社交發展：

能主動安慰和幫助別人，例如「你不要難過了」

能建立特殊的友誼，例如見到某位同伴會特別高興

懂得守規矩，例如在遊戲中接受「小數服從多數」

5 - 6歲孩子的社交發展：

願意接受遊戲的勝負結果

能向同伴解釋遊戲的規則，例如「玩遊戲一定要公平、要排隊」

能說出自己的優點與缺點

能坐好與家人吃飯15分鐘

6- 8歲孩子的社交發展：

與同伴比較的傾向變得明顯，例如小明拿到93分，我才拿到83分，我今次表現得不夠好

自我概念變得複雜，明白自己可能在某方面做得較好（例如認知）；在另一方面做得較差（例如運動）

按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合