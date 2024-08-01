3至8歲孩子的認知發展

我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：

我們繼續談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的認知發展概況。

（Shutterstock）

認知篇



3 - 4歲孩子的認知發展：

能從兩件物件中分別大小、長短、軟硬，例如兩個玩具，一個大，一個小

能說出幾種顏色

能數出三件物件

明白先後次序

開始對日常生活有簡單的時間概念，例如爸爸回家不久，大家就會吃飯

4 - 5歲孩子的認知發展：

能分辨有生命和沒有生命的東西，例如這隻貓貓是真的，另一隻不是真的

能明白位置和速度等概念

能數出十件以內的物件

能指出四件剛才見過的物件

5 - 6歲孩子的認知發展：

能按物件的大小、長短、高矮或闊窄排序

能說出物件的顏色和形狀

能做簡單的加減題，例如1+2=3

開始能對事情作出推斷，例如預計事情的發展等

6- 8歲孩子的認知發展：

能明白簡單邏輯，例如能夠將三、四塊拼圖連起來

能更有效控制自己的注意力



按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。