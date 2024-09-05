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05/09/2024

3至8歲孩子的語言發展

#親子相處 #愉快教養 #語言發展 #親子
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們繼續討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。：

 

　　我們今天談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的語言發展概況。

 

（Shutterstock）

 

 

語言篇

3 - 4歲孩子的語言發展：

  •    能明白「一樣、不同」，「上、下」，「裏面、外面」， 例如這是什麼？
  •    能夠明白和運用「三詞」句子，例如「媽媽買了蘋果、橙和紙巾」

 

4 - 5歲孩子的語言發展：

  •    能進行電話通話
  •    能明白和運用「四詞」句子
  •    能明白和運用「為什麼」、「何時」等問句，例如「什麼時候才吃飯？」
  •    開始能按照特徵，歸立出特定的人、事、和物

 

5 - 6歲孩子的語言發展：

  •    能明白「昨天」、「今天」和「明天」的分別，例如「明天是公眾假期嗎？」
  •    能明白「遠、近」、「底、面」、「進、出」的意思
  •    會頂嘴，反對，甚至罵人
  •    能回答有關自己的姓名、年齡、地址的問題

 

6- 8歲孩子的語言發展：

  •    描述漸具內容、結構和細節
  •    能從聽者的角度提供適當的資料，幫助聽者明白內容
  •    能更有效運用連接詞，例如「首先...之後...結果」

 

按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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