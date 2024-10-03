培養獨特的教養風格 - 父母對孩子日常的「要求」與「關顧」

我們繼續討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

我們今天討論培養獨特的教養風格 - 父母對孩子日常的「要求」與「關顧」。

簡單說，心理學家把「要求」形容為教養風格的「家長為中心」部分，因為這些要求反映家長的期望。

另外，心理學家把「關顧」形容為教養風格的「孩子為中心」部分，因為這些關顧都反映孩子的喜好。

(Shutterstock)

「要求」vs「 關顧」

要求：家長要求孩子在行為或成就上達到一定水平。例如，家長可能會要求孩子懂得自己刷牙洗面，懂得自己平復情緒，懂得自己處理學習上的困難等等。

值得一提的是，家長對孩子的要求，通常與社會結構有關。例如，在一個知識型的社會，家長可能會特別要求孩子用心讀書，在學校取得好成績。

關顧：家長關顧孩子的能力和興趣。例如，每一個家長都期望孩子可以自己照顧自己。不過沒有家長會期望一個兩歲幼兒自己沖涼，因為孩子根本還沒有能力去完成這件事。

強迫孩子做一些他們沒有能力完成的事，通常會令到他們感到挫敗，亦可能會令家長感到生氣。所以關顧孩子的家長不會要求孩子做太難的事，以免加重孩子及自身的情緒負擔。

應該教就教

假若家長過分重視孩子的意願和興趣，也未必一定對孩子的發展有幫助。例如，孩子本來可以自己用餐具吃飯，但因為孩子「不喜歡」，父母就不勉強孩子自己吃飯，反而天天餵他吃。又例如，孩子明明可以自己完成功課，但因為「不想做」，父母就不勉強孩子自己做功課，反而每次都替他完成。

父母應在「家長為中心」和「孩子為中心」找出平衡，設定教養目標/怎樣教養孩子的風格。這會影響孩子的成長、親子關係等。