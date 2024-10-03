  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

03/10/2024

培養獨特的教養風格 - 父母對孩子日常的「要求」與「關顧」

#理財智慧 #親子 #親子相處 #關顧 #教養孩子 #教養孩子 #親子關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們繼續討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

　　我們今天討論培養獨特的教養風格 - 父母對孩子日常的「要求」與「關顧」。

 

　　簡單說，心理學家把「要求」形容為教養風格的「家長為中心」部分，因為這些要求反映家長的期望。

 

　　另外，心理學家把「關顧」形容為教養風格的「孩子為中心」部分，因為這些關顧都反映孩子的喜好。

 

(Shutterstock)

 

「要求」vs「 關顧」

 

　　要求：家長要求孩子在行為或成就上達到一定水平。例如，家長可能會要求孩子懂得自己刷牙洗面，懂得自己平復情緒，懂得自己處理學習上的困難等等。

 

　　值得一提的是，家長對孩子的要求，通常與社會結構有關。例如，在一個知識型的社會，家長可能會特別要求孩子用心讀書，在學校取得好成績。

 

　　關顧：家長關顧孩子的能力和興趣。例如，每一個家長都期望孩子可以自己照顧自己。不過沒有家長會期望一個兩歲幼兒自己沖涼，因為孩子根本還沒有能力去完成這件事。

 

　　強迫孩子做一些他們沒有能力完成的事，通常會令到他們感到挫敗，亦可能會令家長感到生氣。所以關顧孩子的家長不會要求孩子做太難的事，以免加重孩子及自身的情緒負擔。

 

應該教就教

 

　　假若家長過分重視孩子的意願和興趣，也未必一定對孩子的發展有幫助。例如，孩子本來可以自己用餐具吃飯，但因為孩子「不喜歡」，父母就不勉強孩子自己吃飯，反而天天餵他吃。又例如，孩子明明可以自己完成功課，但因為「不想做」，父母就不勉強孩子自己做功課，反而每次都替他完成。

 

　　父母應在「家長為中心」和「孩子為中心」找出平衡，設定教養目標/怎樣教養孩子的風格。這會影響孩子的成長、親子關係等。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊，拜登稱不支持攻擊伊朗核設施，惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財智慧 #親子 #親子相處 #關顧 #教養孩子 #教養孩子 #親子關係
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

恒指 | 恒指升超900點突破二萬二，去年2月以來首見

02/10/2024 11:21

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk