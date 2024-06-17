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17/06/2024

韓國YouTube 2024上半年搜尋量最高男演員！玄彬、李敏鎬冇份？邊佑錫憑《背著善宰跑》爆紅排第2！睇埋劇集推介

#影視娛樂 #男演員 #韓國 #Youtube #邊佑錫 #背著善宰跑 #劇集 #搜尋量 #韓劇
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Text: Sammy Leung

　　愛看劇的你最近有沒有留意韓國的動向呢？最後說得最多的其中一套劇集，一定是金秀賢、金智媛所主演的《淚之女王》。而早前，有韓國網站整合了2024上半年YouTube最高搜尋量韓國男演員，金秀賢到底第幾位？

 

延伸閱讀：

日本票選最佳催淚韓劇Top 10！IU 2部作品上榜全部有洋葱位！玄彬孫藝珍定情作《愛的迫降》只排第2？即睇詳細排名

 

最高搜尋量男演員│第10名：李俊昊

 

　　2024上半年YouTube最高搜尋量韓國男演員的第10位是李俊昊，34歲的李俊昊是男子偶像團體2PM成員之一，在2008年出道。2013年開始向演員方向發展，代表作有《金科長》、《只是相愛的關係》、《自白》、《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等。而在《歡迎來到王之國》中，他和林潤娥合作，令《歡迎來到王之國》成為2023年的大熱劇。

 

 

李俊昊推介劇集：衣袖紅鑲邊 - The Red Sleeve

 

　　《衣袖紅鑲邊》由李俊昊、李世榮主演，故事講述宮女成德任想要守護自己幸福生活，愛上了將國家置於愛情之上的帝王正祖，二人在宮廷中又浪漫又淒美的故事。大家想看的話，可以在黃Viu上看到。

 

 

下一頁：2024上半年YouTube最高搜尋量男演員第9名

 

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