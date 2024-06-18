世界政、經局勢與投資，關係密切。俄羅斯核動力潛艇連同其他軍艦上周「訪問」古巴翌日，美國一艘核動力潛艇已抵古巴。美、俄核潛艇如此近距離對峙，俄叫美毋須緊張，美則稱潛艇泊古巴是「例行訪問」。既然雙方都是「訪問」，大家還緊張甚麼？

要緊張糧食。

美國前國務卿基辛格(Henry A. Kissinger 1923-2023年)說：「誰控制了石油，誰就可控制世界；誰控制了糧食，誰就可控制了人類。」有分析認為，今時美國就是想以糧食，控制歐洲，以至中國。

引爆全球糧食危機

烏克蘭是全球主要糧食出口國（圖），每年向各國出口約4800萬噸穀物，佔全球穀物出口量約三分之一。有陰謀論說，先不說戰爭導致農業荒廢或農產出口困難，萬一俄不惜向烏動用核武，哪怕只是戰略性核武，或者烏克蘭境內，有核電廠或老舊的核反應堆「意外」發生洩漏，無論任何一種核污染，當地出產的糧食還有人敢要嗎？

烏克蘭若出現核污染，隨時會造成糧食危機，必會導致全球糧食價格升。其實，今時全球氣候異常，連沙特、伊朗、伊拉克等中東國家都出現洪澇災害，在極端天氣下，全球糧食產量也不見得樂觀。

有人或會質疑，歐洲的農產不可靠嗎？怎會有糧食危機？中國是糧食進口大戶。2023-24年度，中國預計要進口約2000萬噸各類糧食，歐盟國家則需要進口約2400萬噸糧食。中國人口是歐盟國家總人口的3.15倍，為甚麼歐盟國家人口比中國少，糧食進口量反而比中國多呢？

歐洲國家工業化後，以糧食餵飼牲畜，餘糧都變了飼料，歐洲人的餐桌上，才可有肉、奶、蛋等高蛋白的「高檔」食品。其實，幾十克的澱粉只可轉化為幾克蛋白質，吃「肉奶蛋」無疑是一種奢侈的生活模式，但歐洲人就是習慣了肉奶蛋充足的生活。許多歐洲國家都傾向種植一些附加值較高的農作物，而較「低檔」的基礎糧食已沒有人願種，而基礎糧食，例如穀物，卻是人類賴以果腹的農作物。

烏國無糧 美國得利

烏克蘭美其名是「歐洲糧倉」，其實歐洲諸國只視烏為廉價糧食的產地或低檔農業的代工而已。血肉之軀不能沒有糧食，糧食一定有需求，而穀物如大麥小麥，都屬大宗商品，剛性極強，但農作物由生長到收成需要時間，所以糧食從來都是歐盟國家的痛點。

若烏克蘭沒有足夠糧食出口，歐洲人會向誰買糧？美國。就正如北溪管道被炸了，歐洲人不也是以高價，求美國賣液化天然氣給他們？美國正是看中了這點，也就是基辛格說的燃料（石油）和糧食兩大控制全球的關鍵。

歷史上，透過糧食影響其他國家的做法並不新鮮。1768年，俄國沙皇凱瑟琳二世(Catherine II或Catherine The Great 1729-1796)就向歐洲諸國貸款，籌措大筆錢後就徵兵10萬，越過黑海，攻佔今烏克蘭境內的熬德薩大片土地。其後，再用佔領得來的土地產糧，清還貸款，穀物就輸往歐洲，而熬德薩也變成了糧食輸往歐洲的重鎮。

俄羅斯靠糧食壟斷歐洲糧食定價的狀態，一直維持到19世紀60年代。當美國白人趕絕土著，獲得了大量土地後，便以大規模農場種植模式，發展農業。於是，美國大量廉價小麥湧到歐洲市場去，俄羅斯遂失去了壟斷糧食市場的地位。

美靠肉奶蛋贏冷戰

另一例子是美蘇冷戰。有人說，前蘇聯在冷戰後期失去了鬥志，並不是因核導彈，而是因「肉奶蛋」。話說冷戰時期，美國時任總統尼克遜（1913-1994年）對前蘇聯領導人赫魯曉夫（1894-1971年）說，美國人能夠吃許多肉奶蛋這樣的好食物。赫魯曉夫就說，蘇聯人民將會比美國人的生活更好。可見美蘇之間，軍備和太空競賽固然重要，但還不及人民有甚麼可吃重要。

70年代，全球能源危機，前蘇聯憑藉著豐富的油、氣資源，大賺美元外匯，美國還需要補貼自己的農產品，以提升農產品的競爭力。眼見美國農產品價廉物美，前蘇聯就寧願買現成，而不再自己種，直至進口玉米數量相當於美國玉米產量的五分之一！

美國原本不值錢的玉米被前蘇聯炒至，連美國人自己也快買不起了。蘇聯買糧食同時是手段，導致當年美國通脹加劇，於是美國即時對前蘇聯實施糧食禁運。後來美蘇簽訂協議，確保了蘇聯每年至少從美國買到一定數量的糧食。

前蘇聯雖曾靠賣油賣氣，財大氣粗，但隨著時間過去，美國逐漸搞定了沙特、伊朗，中東局勢轉趨穩定，蘇聯的軍火生意也變差了。當油價回落，前蘇聯卻仍嚴重依賴自美國進口的糧食。

糧食穩定 國家安全

糧價開始一直升至80年代末，前蘇聯甚至需要動用自己的黃金儲備來買美國糧食。有評論就認為，前蘇聯輸了冷戰是因為人民要求已不只是要「吃得飽」，還要「吃得好」，即是要吃「肉奶蛋」，而不是只吃麵包。

糧食有著落，社會才會穩定。在糧食危機之前，歐洲那些像貴族的「高等國家」會很脆弱。筆者不知道，肚餓的貴族還有多尊貴，只知道若美國手握了歐洲能源和糧食供應的命脈，就不怕歐洲「盟友」不聽話。這裏「盟友」用引號標示，是因為真正的盟友維繫關係，是靠共同信念和目標，根本不應附帶甚麼條件作為要脅。

人類先要吃得飽，才可生存而不至滅亡。也許普京已看通了，若烏克蘭引發歐洲糧食危機，只會益了拜登。因此，假設他真要使用輕量級核武，就不會炸烏克蘭，而會直接炸美國……至此，大家認為要不要緊張呢？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)