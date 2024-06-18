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18/06/2024

TVB混血打女何慈茵與爸爸何麥拍片示範功夫自衛術！誤傷爸爸下體！父女好武功過招不留情面

#晴報文章 #娛樂 #演員 #健身 #星二代 #何慈茵 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　TVB打女何慈茵過去有參與不少劇集，雖然她識得講流利廣東話，不過始終因外國人面孔，令她暫時的角色都限制於恐怖份子、鄰國公主等等，發揮不算多，但每次演出的打戲都硬橋硬馬，相當精彩。何慈茵本身是星二代，爸爸是著名動作演員何麥（Mark），何慈茵工作空檔就不斷健身，亦會抽空拍有趣短片自娛。

 

 

　　何慈茵是中英混血兒，由五歲起學洪拳，人稱「劉家良徒孫」，事關她的爸爸何麥（Mark Houghton）正是劉家良入室徒弟，成為「洪拳大師」。何麥是著名的龍虎武師，在80年代電影中不時會客串演出。近日，何慈茵跟爸爸何麥拍攝一系列的功夫自衛術的示範，兩父女先口角繼而動武，雖然只是拍片，但何慈茵出手都不留情面，先叉頸、橫拳、批㬹再加直拳，甚至揚言教大家出手拍打對方下體位置，令對方防不勝防。

 

 

　　何慈茵要對付壞蛋當然零難度，不過最絕的是何麥都交足表情，睇落真的被打到重傷咁款，何慈茵笑言：「功夫自衛！頒個最佳動作演員獎畀我老竇！」以後兩父女切磋拍片只是玩票形式，沒想到NG片中，何慈茵竟然誤傷爸爸的睪丸，令何麥一度痛到面紅紅出唔到聲，何慈茵只好傻笑，她留言說：「在製作這視頻過程中，只有一粒睪丸受傷。」認真可憐。好友Ronny黎澤恩留言：「都冇碎波子嘅，以我所知起碼仲有一粒可以碎，今次唔係飽飽！」何慈茵回應他說：「佢未咁快想做公公！（太監）」

 

　　何慈茵熱愛運動，不時健身或者玩戶外運動都有拍片，而她亦「鬼妹仔」性格，毫不吝嗇大曬性感照片，跟早前一度爆紅的莫浩峰拍攝一輯僅穿內衣的靚相，見到兩人的肌肉線條都非常凸出，完全是「力的表現」。何慈茵在TVB發揮機會不算多，其實她外貌靚女，功夫身手了得，理應該得到更多的機會，好期待她演恐怖份子以外的有型角色。

 

 

轉載自: 晴報

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