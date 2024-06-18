消委會 | 22個私營露營場地僅約一成持賓館牌？部分竟無第三者保險！常見2大問題：誤住無牌營地有法律責任？附消委會住私營露營場5大建議

愛大自然的人很多時都會去露營，近年香港有許多私營露營場地，大家有沒有去過呢？但通常，大家都不會去考究場地是否合法營辦「度假營」。所以消委會今次搜搜集了22個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，並向相關政府部門了解其土地用途及牌照事宜，發現僅約 1 成持相關牌照。

私營露營場地會設較完善的設備，好像是有熱水供應的淋浴間、洗手間等，而住宿方式有不同的選擇，包括自助露營（自攜營／基本露營）、自駕汽車露營（「車中泊」）、入住露營車、入住宿舍或主題房間及入住豪華帳營（「豪華露營」）。消委會在今年搜集了26個分布於不同地區、聲稱以不同方式提供露營服務的場地名稱及地址，當中有4個聲稱已結業的場地，今次一共檢視了22個場地的相關土地用途及牌照事宜，22個場地包括：

1. Aqualand Camping

2. Bunny Wonderland 小白兔音樂農莊

3. Camptopia Sheung Shui

4. CASA LOHAS 活機園

5. Forest Valleyland 森之谷

6. Galaxy Garden 星園

7. Greenobo Campsite 綠行鳥營地

8. Hidden Place 隱世•山野

9. JK Club 貝澳露營車會

10. Long Coast Seasports 浪高長岸

11. My Seaside Park 長沙海邊民園

12. Nomad Terrace 牧緣田里

13. Park Nature 世外公園

14. Pastoral Glamping 白泥部落

15. Saiyuen 西園

16. Trees Farm 森林童話村

17. WADAKIYAMA 禾田喜山

18. WE CAMP

19. Welcome Beach 海迎灘

20. YHA Pak Sha O Youth Hostel YHA西貢白沙澳青年旅舍

21. 營喜野外露營

22. 農樂營

消委會在今年3月至5月向22個場地，查詢其所在位置的土地用途，發現6個位於「康樂」地帶，即是「度假營」為經常准許的用途，毋須向城規會提出申請，包括：

1. Camptopia Sheung Shui

2. Greenobo Campsite 綠行鳥營地(「康樂」地帶及「綠化地帶」)

3. Saiyuen 西園

4. WADAKIYAMA 禾田喜山

5. 營喜野外露營

6. 農樂營

西園位於「康樂」地帶，即是「度假營」為經常准許的用途，毋須向城規會提出申請。

而「Galaxy Garden 星園」獲有效的規劃許可，可作臨時度假營及附帶相關工程；「YHA Pak Sha O Youth Hostel YHA西貢白沙澳青年旅舍」在法定圖則生效前已存在，毋須向城規會申請規劃許可。消委會指出，餘下14個場地的所在位置土地用途，則有待規劃署跟進調查及搜證。不過因為露營及露營車服務場地的地址並不詳盡，所以其實質用途和範圍亦不確定及可能隨時間而變化，以上資料只供參考。

不過，當消委會向牌照處查詢這22個場地有否持賓館（度假營）牌照，該處有2個場地（包括1個露營車營地）已獲發牌照，包括「Park Nature 世外公園」及「Saiyuen 西園」；另有「YHA Pak Sha O Youth Hostel YHA西貢白沙澳青年旅舍」因《會社（房產安全）條例》（第376章）領有會所合格證明書獲豁免；「農樂營」聲稱正申領牌照。而其餘18個場地是否有需要就提供露營服務而領牌，則有待當局查證。針對提供不同方式的露營服務的場地是否需要領牌，牌照處會按情況處理及跟進。

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