一向支持中港的前投行主管羅奇在香港外國記者會發表演講，主題是「香港玩完」，內容偏向政治法治，羅奇唔敢講經濟，因為香港剛剛獲得全球生活城本最高城市，連乜都第一的新加坡只能排第二。如果話一個全世界生活成本最高的城市玩完，咁樣就唔會出現洛陽紙貴、長安不易居。



有人話羅奇一向是中港大好友，所以羅奇話香港玩完，香港一定玩完。其實，羅奇就好似淝水之戰中的朱序，投降符堅之後進行反間計，當前秦軍隊後退，以便騰出空位讓晉軍登陸決一死戰，朱序在大後方大叫秦軍已敗，最後秦軍大敗，風聲鶴唳，草木皆兵。



羅奇講香港玩完論並沒有錯，不過，他並沒有說出重點。如果羅奇話銀行體系健全，香港玩完，我舉腳贊成。很難理解羅奇是投行出身，點解唔能夠說出重點。

銀行乃百業之母，若不做按揭不放貸，香港所有行業都會受影響。(Shutterstock)



近日銀行在不放貸之餘，亦不斷call loan，銀行理由是降低貸存比率，令到銀行體系健全，官員對外宣傳香港的時候，亦可以以此為重點，尤其與美國相比，美國有咁多銀行執笠，而香港連擠提都沒有出現，官員們可以引以為傲。其實，傲個屁，銀行是百業之母，如果唔做按揭、唔放貸，香港所有行業都會受到影響，不少做生意的人，因為借唔到錢而被迫執笠；除了做生意的人有所損失之外，亦令到不少人失業，使香港稅收下降。所以，銀行體系愈健全，香港愈快玩完。



好彩金管局最近放寬新樓按揭，估計二手樓及商業樓宇亦會放寬，有物業的生意人唔會被銀行call loan call到要賣樓，甚至因為銀行放寬按揭而得到多少頭寸，有資金就不會執笠；一般打工仔亦因為銀行放寬按揭而得到多少資金運用，可以大膽消費，對消費市場點都有幫助。不過，銀行放貸多了，很難避免出現壞帳，但整體來說，始終是利大於弊。或者，銀行體系愈不健全，香港愈唔會玩完。