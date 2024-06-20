深圳好去處 | 大眾點評必食榜公開！福田區8間高分餐廳推介︰韓式碳烤肥美鰻魚、湖南人推介湘菜館歎小龍蝦、¥168起食抵食Omakase

大眾點評早前公布了2024年的必食榜，一齊來看看福田區的上榜餐廳！在福田的上榜餐廳多達30多間，所以編輯會為大家整合最高分的8間食店，下次北上時可以去試哦！

福田大眾點評必食榜│1. 匠傳（上梅林店）：大熱粵式點心食參湯鮮蝦餃皇

第一間要說的是「匠傳（上梅林店）」，「匠傳（上梅林店）」主打粵式點心，得多網民都大讚這餐廳有質素，好味得來拍照又漂亮！而匠傳參湯鮮蝦餃皇一定是來「匠傳（上梅林店）」的必食菜式，咬開蝦餃會食到彈牙蝦肉，湯汁透著淡淡參湯味，十分好吃！其他必食菜有水晶蝦餃皇蝦紅米腸、金粉流沙包、榴槤天鵝酥等。而大眾點評更有套餐優惠，二人套餐有7種點心，只要138元人民幣，抵！

匠傳（上梅林店）

地址：福田區中康路73-4號（上梅林地鐵b出口對面）

營業時間：上午8時至下午2時半、下午5時半至10時

泊車資訊：附近有新一代產業P1停車場，距219米

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