世界競爭力排名2024出爐！香港打入Top 5、亞洲這地方隔4年重回全球no.1？台灣超越韓國排第幾？附完整名單連結

現今社會甚麼都講競爭力，職場上缺少競爭力，真的很易被淘汰，而城市都不例外。近日，瑞士洛桑國際管理發展學院發布了《2024年世界競爭力年報》，當中香港榜上有名，即睇！

瑞士洛桑國際管理發展學院最近發布了《2024年世界競爭力年報》，對全球67個經濟體進行排名，當中更分了4個因素評定其競爭力，包括經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設。即睇香港今次排第幾？

2024世界競爭力排名

第1名：新加坡

第2名：瑞士

第3名：丹麥

第4名：愛爾蘭

第5名：香港

第6名：瑞典

第7名：阿聯酋

第8名：台灣

第9名：荷蘭

第10名：挪威

圖片來源：Unsplash@Zhu Hongzhi

在今次的2024世界競爭力排名中，第1名是新加坡，新加坡由上年的第4名升至今年的第一，而之前新加坡曾在2020年拿過第一名，所以今次又再回到第一的寶座；第二名是瑞士；而第三名則是丹麥。大家最關注的香港，在今次的排名中由上年的第7上升至今年第5，成功打入Top 5！香港的經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設排名分別為第11、第3、第7、第9名。其他上榜的亞洲地方有第8名的台灣、第14名的中國、第20名的韓國、第38名的日本等。

圖片來源：Unsplash@ Florian Wehde

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