移民英國 ｜ 英國大選在即！投票需符合甚麼資格？移英港人投票權會否影響選情？英國政黨或藉對華政策拉票？

英國大選將於下月4日舉行，各黨派已陸續公布大選政綱，包括暫時民望最高的工黨、現屆執政黨保守黨，及在移英港人中呼聲最高的自由民主黨（Liberal Democrats）等。究竟移英港人能否成為合資格選民並在當地行使投票權？這批選民是否能左右英國大選？

英國內政部公布，截至去年第三季，共收到8,400宗BNO簽證申請，累計申請達到19.1萬，獲批比率96.7%，當中有逾16.6萬人已身在英國，港人社群在英國日漸壯大。值得留意的是，這批移英港人大部分都有資格登記成為合法選民，並在英國大選行使投票權，香港監察（Hong Kong Watch）早前發表研究報告指，估計在英國大選有超過20個保守黨國會議席的選情受港人選民影響，部份議席若港人集中投票給工黨或自由民主黨，足以令保守黨議員墮馬。

（由作者提供相片）

根據英國選舉法例，只要你是英國公民，或是合法居住英國的英聯邦、愛爾蘭、歐盟公民，當中包括持有BNO護照人士，只要年滿16歲就符合成為英國選民的資格。因此，大部分16歲或以上，持有BNO簽證的居英港人，都能登記成為選民，只有小部分只持有特區護照，以BNO家屬（dependents）簽證入境的，不符合英國選民資格。

在英港人組織Vote 4 Hong Kong 2024 早前發表一項民意調查報告，結果顯示81%受訪者已登記成為選民，並期待在英國行使投票權，過半數受訪者不滿現屆政府在對華及對港外交政策上的表現，投票時傾向選擇對華取態強硬的候選人。

目前在移英港人中呼聲最高的自由民主黨（Liberal Democrats），是英國首個黨派發表較明確對華立場的政綱，2021年舉家移民英國的中西區前區議員吳兆康，在今年5月亦曾代表自民黨出席英國地方選舉，成為近年首個在英國參政的港人，意味著港人社群在英國有更大的話語權，因此英國政黨藉對華政策拉票不足為奇，至於當選後這些承諾會否成為空頭支票，則屬後話，起碼英國政黨懂得做足門面功夫，支持在英港人。

客觀來看，保守黨很大機會在英國大選中墮馬，與在英港人的選票沒有太大關係，而是保守黨執政期間，並沒有能力改善經濟民生，需要另一個強而有力的政黨解決問題，各政黨的醫療政策、保就業措施，會否加稅等，將是贏得選舉的關鍵。