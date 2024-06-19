  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

19/06/2024

移民英國 ｜ 英國大選在即！投票需符合甚麼資格？移英港人投票權會否影響選情？英國政黨或藉對華政策拉票？

#英國大選 #保守黨 #Pantry熱話 #移民 #英國 #投票權 #工黨 #自由民主黨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國大選將於下月4日舉行，各黨派已陸續公布大選政綱，包括暫時民望最高的工黨、現屆執政黨保守黨，及在移英港人中呼聲最高的自由民主黨（Liberal Democrats）等。究竟移英港人能否成為合資格選民並在當地行使投票權？這批選民是否能左右英國大選？

 

　　英國內政部公布，截至去年第三季，共收到8,400宗BNO簽證申請，累計申請達到19.1萬，獲批比率96.7%，當中有逾16.6萬人已身在英國，港人社群在英國日漸壯大。值得留意的是，這批移英港人大部分都有資格登記成為合法選民，並在英國大選行使投票權，香港監察（Hong Kong Watch）早前發表研究報告指，估計在英國大選有超過20個保守黨國會議席的選情受港人選民影響，部份議席若港人集中投票給工黨或自由民主黨，足以令保守黨議員墮馬。

 

（由作者提供相片）

 

　　根據英國選舉法例，只要你是英國公民，或是合法居住英國的英聯邦、愛爾蘭、歐盟公民，當中包括持有BNO護照人士，只要年滿16歲就符合成為英國選民的資格。因此，大部分16歲或以上，持有BNO簽證的居英港人，都能登記成為選民，只有小部分只持有特區護照，以BNO家屬（dependents）簽證入境的，不符合英國選民資格。

 

　　在英港人組織Vote 4 Hong Kong 2024 早前發表一項民意調查報告，結果顯示81%受訪者已登記成為選民，並期待在英國行使投票權，過半數受訪者不滿現屆政府在對華及對港外交政策上的表現，投票時傾向選擇對華取態強硬的候選人。

 

　　目前在移英港人中呼聲最高的自由民主黨（Liberal Democrats），是英國首個黨派發表較明確對華立場的政綱，2021年舉家移民英國的中西區前區議員吳兆康，在今年5月亦曾代表自民黨出席英國地方選舉，成為近年首個在英國參政的港人，意味著港人社群在英國有更大的話語權，因此英國政黨藉對華政策拉票不足為奇，至於當選後這些承諾會否成為空頭支票，則屬後話，起碼英國政黨懂得做足門面功夫，支持在英港人。

 

　　客觀來看，保守黨很大機會在英國大選中墮馬，與在英港人的選票沒有太大關係，而是保守黨執政期間，並沒有能力改善經濟民生，需要另一個強而有力的政黨解決問題，各政黨的醫療政策、保就業措施，會否加稅等，將是贏得選舉的關鍵。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#英國大選 #保守黨 #Pantry熱話 #移民 #英國 #投票權 #工黨 #自由民主黨
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk