WeChat Pay HK新推掃碼有禮優惠！5大連鎖店內掃碼即賺現金券、百佳加碼送最多$60！電訊繳費新用戶都有著數

WeChat Pay HK又有新優惠！除了與商戶聯乘推出掃碼賺現金券禮包，熱門商店如百佳、燒肉LIKE、卓悅均有優惠券外，還有電訊繳費新用戶獎賞！WeChat Pay用戶一同看看最新優惠，切勿錯過！

WeChat Pay HK優惠 ︳ 1. 卓悅、余仁生等掃碼即賺$10現金券！百佳享額外$40加碼券！

即日起至6月30日，WeChat Pay HK與多間商戶合作，包括百佳超級市場、燒肉LIKE、余仁生、卓悅、ecHome億世家，推出「掃碼有禮」活動，用戶只需透過WeChat或微信掃描商戶線下門店內的活動海報上的二維碼，進入商戶的專屬活動頁面，可領取總值$10的電子現金券禮包，當中包含一張$2精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿$10可使用、一張$3精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿$30可使用和一張$5精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿$100可使用。

其中，於百佳超級市場掃碼可額外領取總值$40加碼券專屬賞！包括一張$20百佳週末專屬電子現金券。於推廣期內的週末，在香港百佳超級市場門店中或百佳超級市場網購平台PNS網購單筆消費滿$300時即可使用。另外有一張$20 PNS網購專享電子現金券，現金券僅限於百佳超級市場網購平台PNS網購單筆付款超過$400時使用。而WeChat Pay HK新用戶掃碼更可享額外的總值$20現金券迎新禮包，包含兩張$10精選門店專屬電子現金券，在香港百佳超級市場門店中或百佳超級市場網購平台PNS網購單筆消費滿$20即可使用。

（圖片來源：WeChat Pay HK）

WeChat Pay HK優惠 ︳ 2. 電訊繳費新用戶專享獎賞賺總值$10現金券！

有沒有WeChat Pay用戶還未使用過WeChat Pay繳交電訊費用？即日起至6月30日，WeChat Pay HK推出「電訊繳費新用戶獎賞」，「電訊繳費」新用戶可獲得總值$10的「電訊繳費」專屬電子現金券禮包！當中包括$2「電訊繳費」專屬電子現金券一張、$3「電訊繳費」專屬電子現金券一張，以及$5「電訊繳費」專屬電子現金券一張，分別透過「電訊繳費」服務完成單筆滿$2.01、$3.01及$5.01的交易時便會自動扣減。