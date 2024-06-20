玄學面相 | 眼睛大細看出屬感性還是理性派！甚麼面相會盲目相信愛情、不切實際？

「愛的人會帶我走。」

但現實中我們還是單打獨鬥。

一個清晨，我醒來聽到這首歌，被這句深深地吸引了。我也曾無知無畏地相信過，當時以為，人和愛的人會有個有機、不滅的連結，但生離死別，會毫無預警地刪去這連結。

回到這首歌，叫「道理都懂」，是電影「潛行」的片尾曲國語版，由唐恬填詞。電影本來講友情，但歌詞借來形容愛情契合。世上有多少男男女女，在跌過、傷過、迷惘過之後，都希望有愛的人會帶他／她走。

歌詞有意境，也有智慧，就如有歷練的人會說：

「你不要回頭，你不要戀舊，

你別聽老歌，世界會下雨，

你忘了從前，才擁有以後，

人們都將，這樣選擇。」

不過，歌詞中的人又有自己的執著：

「可萬一我做不到呢？

你笑著又退回雨中……」

歌中有雨、有路、有拒絕選擇的癡：

「停留在路口，也是一種選擇。」

甚麼的人、甚麼的相，會選擇停留在路口呢？

最主要的特徵是眼大無神。

眼大的人對愛情有強烈渴求、和勁多幻想，他們感情豐富，感性遠多於理性，浪漫到無邊無際，適宜從事文化、藝術工作。

若眼大有神，則完全是個行動型格局，性格會特別開朗，活潑可愛，胸襟廣闊，不拘小節，往往有溝通技巧和藝術天賦，由於觸角敏銳，而且酷愛美的東西和場景，生活情趣不缺，所以有過人的魅力、在面對選擇時亦有特殊的動力。

若眼大無神，則在許多事情上都力不從心，不切實際，在戀愛方面可能有隱藏的感情、單邊的愛慕和迷糊的想像，一味盲目相信愛情，可能在聚聚散散之中飽嘗痛苦，但又不願撇脫離開。

歌詞中有一段很有哲理、叫迷惘的人Move on：

「人來得及、來不及，都回不去，沒有一條路叫如果……」

我們都明白，人應該自己開自己的路，因為等待很無助，但在每個人，心的深處，都希望有愛的人帶他／她走。

「時間把一切吞沒，

可我從未害怕過，

愛的人會帶我走、

帶我前往那天。」

我佩服這氣魄，但害怕這懸疑。