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20/06/2024

李龍基未婚妻認5罪判入獄25個月！王青霞逾期居留、使用虛假文書！李龍基旁聽三度激動落淚

#李龍基 #娛樂 #罪案 #入境處 #雙程證 #晴報文章 #影視娛樂
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　　73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前被傳媒踢爆懷疑假學歷，後來警方介入調查，發現她涉嫌以虛假文書申請內地優才計劃來港定居，並於本港受僱工作，最終被控逾期居留、使用虛假文書等七宗罪，昨日於沙田法院提訊。

 

 

　　36歲的王青霞紮馬尾，身穿粉紅上衣及米色西裝應訊，由庭警狎送到犯人欄，她在庭上承認5罪，包括「違反逗留條件」、「使用虛假文書」、「管有虛假文書」、「向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述」、「在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。」，而有2罪就獲控方不提證供起訴。

 

 

　　根據控罪，王青霞涉嫌虛報有碩士學位，並涉違反逗留條件，在港期間受僱於柯士甸學校，更涉嫌向入境處人員訛稱「數天前才從港珠大橋入境」。最終王青霞被判入獄25個月，未婚夫李龍基在旁聽席見到犯人欄的王青霞難掩激動情緒，三度激動落淚，用紙巾抹眼淚，並緊握拳頭。

 

　　陳官判刑前提到，逾期逗留情況十分猖獗，沙田法院以往已處理過不少同類案件，又指國內擁有龐大市場可予居民簽證來港，倘若執法機構不作檢控，便會吸引更多人持雙程證來港工作及逾期逗留，影響港人「飯碗」，故須處以嚴苛量刑，強調法庭對來自國內甚或東南亞的逾期逗留人士均一視同仁。

 

　　有傳媒踢爆早前李龍基特別到黃大仙拜神，為未婚妻的官司跪求平安，今早李龍基約八點四十五分時抵達法庭，他身穿桃紅色衫示人，對於聽到記者提問有冇信心時，他則禮貌點頭微笑，神情輕鬆，沒想到最終未婚妻仍然難逃坐監的命運。

 

轉載自: 晴報

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