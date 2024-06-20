口水多過浪花 | 余德丞買手信又「出事」？送德國旅行小禮物被嘲︰超似鞋墊

余德丞（Dickson）2022年離開TVB後，火速獲鄭裕玲（Do姐）引薦加入商業電台開咪做DJ，一齊主持《口水多過浪花》節目，跟節目中的余迪偉及傑朱合作兩年以來，建立深厚的感情，在大氣電波之中都互相鬥嘴，氣氛相當搞笑。Dickson剛剛由德國旅行完返香港開咪，再次為同事帶來手信，汲取上次經驗，今次Dickson冇買食物，但一樣出事，網友們更紛紛留言狂嘲。

余德丞買手信真係有一手，上年去完泰國帶手信畀《口水多過浪花》幾位主持，但就被Do姐等人嫌棄兼公審，「好差呀啲手信，唔係一包完整，好似喺屋企食剩嘅，一陣真係要影相俾人睇！你以為好矜貴得嗰幾廿塊芒果乾，我就率先即刻食啦，甜到漏呀！難食呀！」Dickson解釋指時間太趕在喺機場趕住買，加上芒果乾本身包裝太大包，不方便攜帶，Do姐反駁指每人只係分得一塊仔，直斥冇心肝。

Dickson後來補充稱仲有其他手信，只係唔記得拎，翌日再帶豬肉乾返電台「補鑊」，但已經引起網民狂笑。「嘩！咁大包嘅，點食得晒呀」、「用心良苦，小食多知味！」、「咁唔怪之得俾人勁串啦」、「真係有心」、「口水呢個節目以來最有心手信」、「今日聽完，而家睇相 唔怪之得你不停比Do姐話 一人買一包啦」、「唔怪之得Do姐咁嬲」、「抵俾Do姐鬧鬼佢」、「咁嘅手信，唔怪之得俾Do姐鬧」、「太寒酸」等等。

事隔半年時間，Dickson汲取到上次的教訓，剛剛飛完德國歎當地著名的豬手，兼睇完當地的球賽，再花心思為同事準備小禮物做手信，今次唔買食物以為可以安全，沒想到一樣被嫌棄。大會將他的禮物拍照放上網，並留言說：「Dickson手信……杯墊…我哋幾個唔識評分…留比（畀）大家啦！」見到照片中四塊類似皮布的物體，啡色、杏色各兩塊，但完全沒有任何關於德國的特色，連網友們都忍不住留言狂笑，「我第一眼以為係葯膏貼！」、「超似鞋墊，想話余公子好似成日外遊都咁黑仔……」、「正所謂送禮嘅唔尷尬，尷尬就係收禮個個」、「好似呀媽以前車衫用的劃粉，形然一樣」、「我以為係梳化店色板」、「點都唔信係杯墊」等等，實在太有趣。