日本花火大會 2024攻略！10大夏遊東京、大阪賞煙花地點︰晴空塔背景最IGable、近距離觀賞超震撼！一次睇晒舉行日期、交通

每年夏天，日本各地都會舉行花火大會，規模有大有細，數目約有800個。雖然，在香港常常都可以睇到煙花，但在日本睇，絕對會有不一樣的感覺。尤其是氣氛，日本人視花火大會為重要的節日，女生們都會悉心打扮，穿上漂亮的浴衣去參加；會場通常都會有很多賣小食的攤檔，如炒麵、章魚燒、可麗餅等等，大家可以邊吃邊欣賞煙花，就如同平時日劇或動漫常見的畫面一樣，非常熱鬧又充滿節日氣氛。提提大家，部分花火大會設有付費的指定席，想於最佳的位置睇煙花，就要預早購票。

【東京】

花火大會 2024｜隅田川花火大會．每年吸引過百萬遊客

舉行日期：2024年7月27日

隅田川花火大會起源於1733年，是日本歷史最悠久的花火大會，當時第8代幕府將軍德川吉宗於兩國河開幕式上點起煙花，祈求飢荒結束、瘟疫早日退散，以及追悼餓死及病死的人，當時的名字叫做「両国の川開き」，到1978年移師到隅田川舉行，便改名為「隅田川花火大會」。最大的特色，是近市中心，基本上淺草大部分地方都可以看到，當然於河的兩岸欣賞更漂亮，不過就要有心理準備會有好多人！日本很多花火大會都在郊外較空曠的地方舉行，而隅田川花火大會則在市中心，有不少建築物做陪襯，最具代表性的當然是東京晴空塔（Tokyo Skytree），影相的話，畫面構圖特別美麗，所以每年都吸引不少攝影發燒友一早去霸靚位拍照！為了讓更多人可以欣賞到，特別安排了兩個地點發放煙花，一個是淺草駅北面近櫻橋的位置，另一個是淺草駅南面近藏前駅的位置，每年都吸引超過一百萬人到場欣賞！

除了於兩岸觀賞，都可以坐「屋形船」從河上看煙花。（圖片來源：X@sumida_river_fw）

只要搵啱角度，就可以拍攝出煙花在東京晴空塔前爆開的唯美照片。（圖片來源：IG@shiifoncake）

除了傳統的煙花，隅田川花火大會還會有很多新設計的煙花，令人歎為觀止！（圖片來源：X@yohar1114）

因為附近一帶高樓大廈不多，所以就算不行到河邊，都會睇到煙花。（圖片來源：X@sumida_river_fw）

第47回 隅田川花火大會

地點：東京都墨田区（第一会場：桜橋下流～言問橋上流、第二会場：駒形橋下流～厩橋上流）

時間：2024年7月27日 7pm-8:30pm（第一会場 7pm～、第二会場 7:30pm～）

網址：www.sumidagawa-hanabi.com

交通：淺草駅、藏前駅、押上駅等步行約5-15分鐘

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