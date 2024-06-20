美恐襲警告再起，塔吉克成關注焦點

自今年3月俄羅斯發生音樂廳恐襲後，美國中情局和FBI不斷警告美國遭911式恐襲的可能性大大提高。日前美國逮捕了八名涉嫌與ISIS有聯繫的塔吉克國民，而眾議院情報委員會主席Mike Turner隨即知會白宮，根據情報顯示，國土安全已亮起紅燈，不得不提高最大的警覺；FBI局長亦有同樣憂慮，而且已越級知會總統拜登。

當年911施襲者為阿爾蓋達，今次極可能來自ISIS-K，雖說是「伊斯蘭國」在阿富汗分支，其實該組織有其獨立性，早於2015年活躍於阿富汗、巴基斯坦西北部、烏茲別克、塔吉克等地，這等地區為古代大伊朗的東北行省，因此ISIS-K稱為「伊斯蘭國呼羅珊省」，其名稱含意為「太陽之地」或「東部行省」。

俄羅斯音樂廳恐襲的四名疑犯，被確定是塔吉克公民。(AP)

近年他們再度崛起，並在伊朗和俄羅斯發動了大規模恐襲，成員有不少來自塔吉克。其實過去3年來，已有24名塔吉克國民在10個國家進行恐襲行為，而且全部為年輕人，令外界不得不對塔吉克「另眼相看」。

塔吉克為中亞五斯坦國中最窮的一國，和阿富汗及南疆為鄰，曾屬蘇聯版圖，1991年獨立後不久爆發了5年內戰，對這個小國衝擊深遠，特別在經濟層面，加上受蘇俄時代實行單一經濟計劃的影響，只集中生產棉花和鋁，即使到現在，仍未能發展其他產業。

在宗教方面，國民雖以伊斯蘭信仰為主，但世俗化的總統拉赫蒙自1994年上台連任至今，成為中亞在任最久的總統，一直鐵腕統治，對國民的伊斯蘭信仰諸多限制，使得當中信徒轉入地下走向極端，成為隱患。

不過，最令塔吉克人民不滿的還是政經問題。在他們眼中，拉赫蒙獨裁統治，打壓異己絕不手軟，他的家族又貪腐成風，掌握及操縱國家資源，財富分配極為不公，大部分人民處於貧窮狀態，惟有湧到外面尋求打工機會。事實上，該國經濟獨立後，一直主要靠出外打工的勞工支撐，每一個塔吉克家庭總會有成員或親戚在外工作，佔全國勞動人口接近一半，他們寄回家的外匯，可構成國家國民生產總值(GDP)42%。

塔吉克總統拉赫蒙的家族貪腐成風，又掌握國家資源，致大部分國民處於貧窮狀態。(AP)

作為曾是前蘇聯管治區的塔吉克，往外謀生的塔吉克勞工有九成在俄羅斯，過百萬之多；次選是哈薩克。我在數年前曾親到塔吉克採訪，所認識的塔吉克家庭都有一個令我心有戚戚然的故事，例如堂堂一名醫生，薪酬不足養活一家，竟也跟著大隊抵達莫斯科，幹起衛生間清潔工。

可是，由於俄羅斯經過2014年吞併克里米亞一役後，受西方制裁，加上油價大幅下滑，其貨幣盧布隨之急速貶值，經濟受嚴重打擊，有不少企業相繼倒閉，外勞首當其衝；俄烏戰爭開打後，更加劇以上現象。俄羅斯經濟大收縮，再加上因為戰爭，有大量烏克蘭的俄裔居民逃到俄羅斯，與其他外勞激烈搶工作，可謂屋漏更兼逢夜雨。

最要命的還是俄羅斯數年前推出外勞新法例，本來來自獨聯體的勞工，只須拿取其所屬國家的身份證，便可自由出入俄羅斯，新例卻迫令那些不是「歐亞經濟聯盟」(EEU)成員的外勞，必須持有國際護照。此外，在入境前還要接受須付費用的官方考核，內容包括俄語水平、俄國歷史、社會制度等。而在工作期間，外勞必須向有關部門繳付月費。未能遵守新例者，一律要遞解出境。

出外打工的成本和風險大大提高，打工的機會卻又逐步萎縮，大批失去工作的塔吉克勞工無奈回國。而欲前往俄羅斯一試運氣的工人，則無法滿足新例要求，只可留在家中徬徨終日。

俄羅斯推出苛刻的外勞新法，使不少在當地打工的塔吉克人無奈返國。(AP)

塔吉克人口年輕，受失業衝擊最大的也是年輕人。他們的失業率接近30%，非官方數字更接近一半，成為社會不穩定因素。令人難堪的是，塔吉克人現在窮得連廉價的中國貨品也買不起。不同於重視人力資源的哈薩克，塔吉克政府多年來都忽視教育，人們欠創新精神和新思維，未敢正視問題，敢怒卻不敢言。

這令我想到北非的突尼斯。當敘利亞發生內戰，ISIS崛起，當時亦有好些突尼斯國民被招募加入ISIS，有因信仰理由，不過大部分由於經濟原因，跑到敘利亞成為ISIS僱傭兵。破落的塔吉克，其實曾是古絲綢之路的核心通道，繁盛一時，如今卻成為中亞地區的激進伊斯蘭主義溫床。

新一波恐襲危機再次威脅全球，特別被視為以色列屠殺加沙的共謀者美國，恐襲威脅已升到最高級別。諷刺的是，美國如想殲滅ISIS-K這個活躍於阿富汗同時又與塔利班為敵的恐怖組織，可能有必要和塔利班合作，這實在置美國於尷尬的處境裏呢。