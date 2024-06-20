【FOCUS】力挺「硬科技」上市，顯國家戰略考量

當英偉達市值突破3.34萬億美元「富可敵國」，威震A股的「茅王」，股價短短一個多月卻累計下挫15%，市值蒸發幾乎相當於中芯國際加京東方的總和。被外媒稱為「Firewater」的茅台驟然跌落神壇，中證監最新發布「科創板八條」，力挺「硬科技」企業上市，時點猶耐人尋味。

大國重器靠新質生產力

從去年中央經濟工作會議提出，「推進中國式現代化是最大的政治」；到1月中央政治局集體學習強調，「必須牢記高質量發展是新時代的硬道理」；再到5月企業與專家座談會上，最高層詢問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」無不顯示當前最熱話題的「新質生產力」，已成最高國家戰略。

發展「新質生產力」，已成最高國家戰略。



就在中證監借科創板推出5周年之際，公布《深化科創板改革，服務科技創新與新質生產力發展的八項措施（科創板八條）》的同日，美國商務部工業與安全副部長Alan Estevez正計劃出訪荷蘭和日本，要求半導體設備製造商ASML及Tokyo Electron對中國施加新的限制，中國晶片大廠被指借這些設備製造DRAM並堆疊為HBM晶片，用於訓練AI大模型。

此印證了最高層所指，「大國重器必須掌握在自己手裏」，而「科創板八條」提及的強化科創板「硬科技」定位，優先支持具關鍵核心技術的優質未盈利「硬科技」企業上市，就是以資本市場力挺自主創新。

缺原創性、顛覆性創新

在「科創板八條」揭盅之前，財政部上月底已牽頭四大行等19名股東，成立3340億元人幣的集成電路產業投資基第三期；另有數據顯示，寧德時代、上汽、京東方、TCL、比亞迪、中芯國際等，去年在獲得政府補貼的金額方面名列前茅。

英偉達股價過去5年漲逾34倍，讓一眾科創板公司望塵莫及。



儘管如此，有中國版納斯達克之稱的科創板，走勢顯著落後於迭創新高的納指，不單科創50指數較2021年中時的最高峰腰斬，573間公司的總市值不到6萬億，走勢最好的公司股價亦僅五倍多漲幅。原因除了投資門檻，最根本恐仍是缺乏原創性、顛覆性創新，背後或因中國的R&D投入只有一小部分用於基礎研究（大部分為實驗研究）。

不過，中國在清潔能源、量子技術、材料科學等領域佔據世界前沿地位，去年發表的高影響力論文數量已超過美國和歐盟的總和。可以預期的是，當新質生產力牽涉地緣政治、經濟、軍事優勢的競賽，以資本市場、併購重組等金融工具支持基礎研究和技術轉化，英偉達式的奇跡或不太遠。